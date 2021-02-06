Источник материала: Хартия'97

Врач объяснил, как уменьшить вред от приема антибиотиков 6.02.2021, 19:48

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Специалист дал важнейшие рекомендации.

О том, почему наряду с антибиотиками назначают пробиотики, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей, пишет tut.by .

Что такое пробиотики и при чем тут антибиотики

— Пробиотики — живые микроорганизмы, которые при введении в необходимом количестве оказывают положительный эффект на здоровье хозяина. Самые известные из них: бифидобактерии, лактобактерии и т. д.

Здоровая микрофлора является барьером для инфицирования многими патогенами. По данным первых опубликованных работ, нарушение микробиоты (дисбиоз) может влиять и на течение инфекции COVID-19. Отмечена ассоциация между наличием определенных микроорганизмов в составе кишечной микробиоты и тяжестью течения COVID-19, а также длительностью выделения SARS-CoV-2 из ЖКТ.

Когда мы используем антибиотик (либо на организм человека есть другое неблагоприятное воздействие), качественный и количественный состав микрофлоры может нарушаться. Проблема в том, что при применении антибиотиков в первую очередь погибают те «хорошие» микроорганизмы, которые к антибиотику наиболее чувствительны. Менее чувствительные микроорганизмы сохраняются и получают видовое преимущество, начинают активно размножаться и замещают собой полезную микрофлору.

Один из самых распространенных побочных эффектов системной антибактериальной терапии так называемая антибиотик-ассоциированная диарея. Она так же вызывается микроорганизмом: бактерией, которая есть в составе микрофлоры ЖКТ, но обычно находящейся в «спящем» состоянии. Как только мы дали пациенту антибиотик, мы нарушили его микрофлору, споры бактерии превращаются в вегетативные формы, активно размножаются, начинают продуцировать токсины — и токсины уже вызывают, собственно, проявление заболевания в виде диареи или других проблем.

Опубликованы не только единичные исследования, но и метаанализы (объединения десятков и сотен исследований), которые убедительно показывают: пробиотики существенно уменьшают риск диарей на фоне приема антибиотиков.

Как принимать пробиотики

Не все пробиотики одинаковы по клинической эффективности. Сегодня предпочтительны препараты в виде капсул, таблеток, суспензий со штаммами пробиотических микроорганизмов, устойчивых к обычным антибиотикам (при выборе оптимального пробиотика читаем инструкцию или следуем рекомендациям специалистов).

Периодический прием пробиотиков курсами от 2 недель практически всегда полезен. Пробиотики не имеют побочных эффектов при их правильном использовании, по данным многочисленных исследований.

Пробиотики необходимы всем пациентам, которым назначены антибиотики, для уменьшения рисков антибиотик-ассоциированой диареи, кандидоза слизистых и поддержания здоровья своей микрофлоры.

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