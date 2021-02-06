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Партизаны минского Фрунзенского района вывесили национальные флаги
Источник материала: Хартия'97
Партизаны минского Фрунзенского района вывесили национальные флаги
Фотофакт.
В Беларуси — 182 день непрерывных протестов против узурпатора.
Партизаны Фрунзенского района вывесили сегодня национальные флаги.
- Во Фрунзенском районе снова наведена красота на улицах, - пишет телеграм-канал
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