Источник материала: Хартия'97

Россия перебрасывает наемников в Нигерию: что там происходит 6.02.2021, 19:38

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В страну впустили «ЧВК Вагнера».

Правительство Нигерии обеспокоено активизацией группировки «Боко Харам» на севере страны. Местная армия на протяжении десяти лет борется с террористами. В вооруженных силах произошла ротация кадров. В конце января генерал-майор Лео Ирабор был назначен начальником нигерийского Генштаба. Одним из его первых решений было впустить в страну российских наемников “ЧВК Вагнера”. Об этом пишут издания El Watan News и Nigerian Observer, сообщает GuildHall (перевод - sprotyv.info ).

Сообщается, что на встрече с представителями силовых структур, которая проходила в Майдугури, Лео Ирабор рассказал о новом подходе в противодействии “Боко Харам”.

El Watan News сообщает, что представители российской частной военной компании уже прибыли в столицу страны и начали развертывание своих сил. Основная задача “вагнеровцев” якобы ликвидация баз группировки в лесах на северо-востоке страны.

Также для того, чтобы противостоять радикальным исламистам, Нигерия планирует прибегнуть к помощи государств Многонациональной совместной целевой группы (MNTJ), куда помимо самой Нигерии входят Камерун, Нигер, Чад и Бенин. Напомним, ранее страны уже проводили операции по зачистке террористов из группировок “БокBE Харам” и ИГ близ озера Чад. Тогда страны MNTJ практически выбили боевиков из региона.

Эксперты считают, что конфликт на севере Нигерии практически невозможно решить исключительно при помощи военных действий. Аналитики утверждают, что причина конфликта связана с бедностью местного населения, а также с неграмотностью, безработицей и коррумпированностью структур власти. Пока эти проблемы не будут устранены, одержать безоговорочную победу над “Боко Харам” будет невозможно.

Принадлежащая “повару Путина” Евгению Пригожину так называемая частная военная компания “Вагнера” напрямую связанна с российским государством, поэтому мировое сообщество должно рассматривать данную структуру как классическую прокси-организацию правительства, отказавшись от российского нарратива о статусе группы “Вагнера” как частной военной компании.

Боевиков “ЧВК” начали набирать за год до войны с Украиной. Уже в начале 2014 года первые наемники “ЧВК” отметились в Украине. В августе 2015 года “ЧВК” выехала в Сирию. Под прикрытием российской авиации наемники участвовали в атаках армии Асада. С конца 2017 года наемники “ЧВК Вагнера” и российские политтехнологи начали появляться в Африке. Это совпало с попыткой РФ наладить связи с лидерами африканских государств. В конце 2018 года Россия отправила наемников в Ливию.

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