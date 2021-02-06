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Глава профсоюзов заявил, что в Беларуси собрано больше миллиона подписей против санкций ЕС

06.02.2021 20:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что по профсоюзам распространяется «Открытое письмо» в адрес международной организации труда с просьбой отменить санкции в отношении Беларуси, мы рассказывали 27 января. Тогда сообщалось, что письмо подписали 116 тысяч человек. Сегодня в эфире телеканал ОНТ Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов, заявил, что подписи поставили 1 миллион 130 тысяч человек.

— Люди высказались, и за очень короткий промежуток времени миллион сто тридцать тысяч подписей было собрано. И мы, конечно, надеемся, что здравый смысл восторжествует и Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных (любые санкции направлены, чтобы нанести удар и принести проблемы стране и людям) и все-таки перейдет к мирному, нормальному диалогу, -— заявил Орда.

Также в сюжете уточнили, что это еще не все подписи и их подсчет еще продолжается. В ближайшее время списки направят в совет Европейского союза.

 
 
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О том, что по профсоюзам распространяется «Открытое письмо» в адрес международной организации труда с просьбой отменить санкции в отношении Беларуси, мы...
 
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