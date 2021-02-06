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Глава профсоюзов заявил, что в Беларуси собрано больше миллиона подписей против санкций ЕС
Источник материала: Onliner
О том, что по профсоюзам распространяется «Открытое письмо» в адрес международной организации труда с просьбой отменить санкции в отношении Беларуси, мы
— Люди высказались, и за очень короткий промежуток времени миллион сто тридцать тысяч подписей было собрано. И мы, конечно, надеемся, что здравый смысл восторжествует и Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных (любые санкции направлены, чтобы нанести удар и принести проблемы стране и людям) и все-таки перейдет к мирному, нормальному диалогу, -— заявил Орда.
Также в сюжете уточнили, что это еще не все подписи и их подсчет еще продолжается. В ближайшее время списки направят в совет Европейского союза.
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О том, что по профсоюзам распространяется «Открытое письмо» в адрес международной организации труда с просьбой отменить санкции в отношении Беларуси, мы...
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