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Латушко – чиновникам: «Выбирайте, кому вы хотите быть верными»
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Народного антикризисного управления призвал работников госуправления подписать открытое письмо.
– Уверен, вы тоже понимаете: Лукашенко осталось недолго. Вы уже думали, что будет после его ухода? Что вы скажете, когда близкие и друзья спросят: а почему вы так долго были с этой властью? –
С теми ее представителями, которые заставляют людей спать по 15 суток на металлических балках без средств гигиены и нормальной еды – и нет, это не про 9-11 августа, это происходит прямо сейчас, пока вы читаете эти слова.
Член Координационного совета отмечает, что «Лукашенко довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и «переждать бурю» уже не выйдет»:
– Сейчас у вас есть возможность коллективно и безопасно выразить свой протест против действий режима. Подпишите открытое письмо чиновников до 25 марта. Так вы не просто выскажете свою позицию и сделаете шаг к победе народа, но и покажете – вы готовы строить Новую Беларусь.
– Посоветуйтесь с семьей, детьми, коллегами, которым вы доверяете, – продолжил политик. – Решите вместе: хотите ли вы дальше жить в страхе? Хотите ли вы и дальше постоянно идти на сделку с совестью из-за неадекватных решений государства?
Выбирайте, кому вы хотите быть верными. Предлагайте подписать это письмо тем, кто с нами на одной стороне – на стороне правды и закона, на стороне большинства белорусов.
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Глава Народного антикризисного управления призвал работников госуправления подписать открытое письмо.
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