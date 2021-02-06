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Латушко – чиновникам: «Выбирайте, кому вы хотите быть верными»

06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Народного антикризисного управления призвал работников госуправления подписать открытое письмо.

Латушко – чиновникам: «Выбирайте, кому вы хотите быть верными»

– Уверен, вы тоже понимаете: Лукашенко осталось недолго. Вы уже думали, что будет после его ухода? Что вы скажете, когда близкие и друзья спросят: а почему вы так долго были с этой властью? – обратился Павел Латушко. – С властью, которая давно утратила связь с народом, даже с вами, чиновниками, и с реальностью. Какие эмоции вызывают у вас действия власти, которая садит людей за решетку за цвет штанов?

С теми ее представителями, которые заставляют людей спать по 15 суток на металлических балках без средств гигиены и нормальной еды – и нет, это не про 9-11 августа, это происходит прямо сейчас, пока вы читаете эти слова.

Член Координационного совета отмечает, что «Лукашенко довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и «переждать бурю» уже не выйдет»:

– Сейчас у вас есть возможность коллективно и безопасно выразить свой протест против действий режима. Подпишите открытое письмо чиновников до 25 марта. Так вы не просто выскажете свою позицию и сделаете шаг к победе народа, но и покажете – вы готовы строить Новую Беларусь.

Я знаю, что это серьезный шаг. Я до этой минуты помню все эмоции, которые переживал 14 августа. Жалею? Ни секунды.

 

– Посоветуйтесь с семьей, детьми, коллегами, которым вы доверяете, – продолжил политик. – Решите вместе: хотите ли вы дальше жить в страхе? Хотите ли вы и дальше постоянно идти на сделку с совестью из-за неадекватных решений государства?

Выбирайте, кому вы хотите быть верными. Предлагайте подписать это письмо тем, кто с нами на одной стороне – на стороне правды и закона, на стороне большинства белорусов.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления призвал работников госуправления подписать открытое письмо.
 
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