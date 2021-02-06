Тысячи белорусов голосуют на платформе «Сход». Как, зачем, почему?

Источник материала: Салiдарнасць

Процесс голосования будет продолжаться неделю — с 5 по 13 февраля включительно.

На платформе «Сход» начинается этап голосования за кандидатов в делегаты. Сообщается, что за неполный месяц работы на платформе народных представителей зарегистрировались и прошли верификацию около 195 кандидатов. Среди них есть как известные политики , так и люди, не имеющие к политике никакого отношения.

Зачем голосовать и почему это важно?

Делегаты «Схода» будут отстаивать интересы народа в решении текущих проблем. Голосуя, граждане Беларуси дают право делегатам публично выражать их мнение по ключевым для страны вопросам, — считают создатели платформы.

Как проголосовать?

Все этапы голосования происходят онлайн. Для того, чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы «Сход» в Viber или Telegram. Важно: аккаунт должен быть привязан к номеру белорусского оператора.

Проголосовать можно из любой точки Беларуси. После отправки координат в чат-бот автоматически определятся ближайшие виртуальные участки с зарегистрированными кандидатами. Меняется местоположение голосующего — меняются и кандидаты, за которых можно проголосовать.

Проголосовать можно только один раз и за одного кандидата. Изменить свой выбор можно в течение всего периода голосования. Для обеспечения максимальной прозрачности и доверия к результатам предприняты дополнительные меры — каждый человек сможет убедиться в том, что его голос учтен на специальной «Карте поддержки» на платформе.

Не от всех участков есть кандидаты. Что делать?

Этот вопрос будет включен в повестку «Схода», его обсудят делегаты, и они найдут решение. Что касается голосования: в случае, если человек хочет проголосовать, но от его участка нет кандидатов, чат-бот предложит проголосовать ему за кандидатов с территориально ближайших участков.

Что дальше?

Всю неделю голосования можно следить за процессом в режиме реального времени: какой кандидат сколько набрал голосов, где сейчас самая большая активность, как распределяются голоса.

После голосования делегаты сформируют повестку «Схода» и приступят к обсуждению вынесенных на нее вопросов. Все заседания будут проходить онлайн, и за ними также можно будет следить в режиме реального времени.

Вопрос безопасности

— Это волнует многих. Люди думают, что для того, чтобы проголосовать, нужно, во-первых, «засветить» свой номер телефона, а во-вторых — свою геолокацию. Но это не так, — говорят создатели платформы. — При голосовании в системе сохраняется не ваш телефонный номер, а уникальный идентификатор, и он полностью анонимен.

Идентифицировать вас по нему невозможно, как и расшифровать ваш номер. Ваша геолокация также привязана не к номеру телефона, а к зашифрованному идентификатору. Кроме этого мы добавили к координатам случайное смещение на 100-200 метров. «Фейсбук» или сервис доставки продуктов на дом знает о вас куда больше, чем наши роботы.

Но главное — мы хотим напомнить всем о кандидатах, которые приняли решение в такой сложной и нестабильной обстановке представлять и защищать ваши интересы. Согласитесь: проголосовать — это самое малое, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать этих смелых белорусов, готовых говорить от вашего имени публично.

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По данным на вечер 6 февраля, проголосовало более 4300 человек .