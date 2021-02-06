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В Европарламенте намерены ввести санкции против белорусских судей

06.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Европарламенте намерены ввести санкции против белорусских судей

  • 6.02.2021, 21:38
В Европарламенте намерены ввести санкции против белорусских судей

Санкции против режима Лукашенко будут расширены.

Вице-президент Европарламента Никола Бир высказалась за введение санкций против белорусских судей, передает «Радыё Свабода».

- Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны расширить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко, - заявила Бир, выступая на онлайн-конференции «Солидарность в Беларусью» в субботу.

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Санкции против режима Лукашенко будут расширены.
 
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