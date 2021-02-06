Источник материала: Хартия'97

«Маяк Минска» на вечернем марше: Пошел вон! Ты и твой ОМОН! 3 6.02.2021, 21:30

Видеофакт.

В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.

В минском микрорайоне «Маяк Минска» жители сегодня вышли на улицу, скандируя лозунги с критикой диктатуры и фальсификаций.

В микрорайоне громко звучало: «Пошел вон! Ты, и твой ОМОН!», пишет телеграм-канал «Баста» .