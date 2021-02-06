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«Маяк Минска» на вечернем марше: Пошел вон! Ты и твой ОМОН!
Источник материала: Хартия'97
«Маяк Минска» на вечернем марше: Пошел вон! Ты и твой ОМОН!
Видеофакт.
В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.
В минском микрорайоне «Маяк Минска» жители сегодня вышли на улицу, скандируя лозунги с критикой диктатуры и фальсификаций.
В микрорайоне громко звучало: «Пошел вон! Ты, и твой ОМОН!», пишет телеграм-канал
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