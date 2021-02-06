Источник материала: Хартия'97

Цепкало уверен, что в 2021 году Лукашенко уйдет 1 6.02.2021, 21:18

Фото: «Наша Ніва»

Это может произойти абсолютно непредсказуемым образом.

Об этом экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил в интервью "Немецкой волне" .

- Протесты в Беларуси сейчас далеко не такие масштабные, как в августе или сентябре. Значит, все закончилось?

- Нет, конечно. Во-первых, сейчас зима. А во-вторых, осенью произошел огромный выброс адреналина у людей. Общественная психология сродни индивидуальной. У любого человека после высокого всплеска адреналина наступает естественная фаза стабилизации, а может быть даже и депрессии. Но это проходит и опять начинается эмоциональный подъем. Мы ожидаем, что весной возобновятся протесты, не обязательно это будет связано с какими-то определенными датами. Скорее всего, Лукашенко даст повод для того, чтобы произошел взрыв.

- Когда и как уйдет Лукашенко?

- В 2021 году. Это может произойти абсолютно непредсказуемым образом, потому что нет в истории опыта, когда человек, которого в буквальном смысле ненавидит все общество, который токсичен и для всех лидеров зарубежных стран, и для общественных деятелей, и для спортивных деятелей, мог продолжать управлять страной. И Беларусь продемонстрировала, что человек, который еще вчера был в глазах большинства и белорусов, и людей за рубежом, легитимным руководителем, сейчас представляет собой достаточно жалкое зрелище - человека, который синими пальцами вцепился в кресло руководителя и не хочет его отпускать.

Но отпустить придется, потому что он не Бог, не царь и не герой. Он обычный человек, который имеет свои недостатки и который не имеет права оставаться на этой должности, если его в этом не поддерживает народ.

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