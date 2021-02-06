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Ученые смогли разгадать одну из самых интересных загадок Марса

06.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые смогли разгадать одну из самых интересных загадок Марса

  • 6.02.2021, 20:42
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Ученые смогли разгадать одну из самых интересных загадок Марса

Над загадкой работала группа исследователей из Университетов Оклахомы и Милана.

Группа исследователей из Университетов Оклахомы и Милана проанализировали желто-коричневый ярозит, найденный в антарктическом льде, который также присутствует на Марсе. Об этом пишет тематическое издание Science (перевод - «Апостроф»).

В статье говорится, что ярозит впервые обнаружили на Марсе еще в 2004 году, когда марсоход NASA "Оппортьюнити" проехал по мелким песчинкам, состоящим из этого минерала.

Тогда об этом открытии написали ведущие издания, ведь для формирования ярозита нужна вода, а также железо, сульфат, калий и кислая среда.

Сейчас исследователи взялись за новый проект, чтобы понять, как ярозит мог оказаться в антарктическом льде. Ученые предположили, что минерал мог стать распространенным из-за испарений небольших объемов соленой и кислой воды. Но щелочные базальтовые породы в коре нейтрализовали бы кислотную влагу.

"Другая идея заключается в том, что ярозит рождается внутри отложений льда, которые могли покрывать планету в течение миллиардов лет. Со временем они росли, аккумулируя пыль — и могли трансформировать ее в ярозит. Однако этот процесс никогда не наблюдали нигде в Солнечной системе", - говорится в исследовании.

На Земле ярозит чаще всего встречается в отходах горной промышленности и ученые совершенно не ожидали найти этот минерал в Антарктике.

"Эта находка указывает на то, что ярозиты так же образовались и на Марсе - в толще льда", - добавил геохимик из Университета Оклахомы Меган Элвуд Мадден, который участвовал в исследовании.

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Над загадкой работала группа исследователей из Университетов Оклахомы и Милана.
 
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