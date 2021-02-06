СК: установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых акций

Источник материала: ОНТ

Деньги, которые направляли из-за рубежа на подрыв экономики и на проведение беспорядков в Беларуси, будут работать на ее благо, рассказали в Следственном комитете.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: «В производстве СК находятся уголовные дела, которые возбуждались по фактам проведения массовых беспорядков и блокирования транспортных коммуникаций на территории Минска и в других регионах республики. В ходе предварительного расследования нами достоверно установлены источники финансирования и пути доставки денежных средств, которые были введены в криминальный оборот на территории Беларуси. В настоящее время налагается арест на указанные денежные средства, которые имеют криминальный характер. После так называемой юридической очистки указанных денежных средств они поступят в бюджет нашего государства».

Речь о финансировании штрафов и юридических услуг. По факту правонарушители, в отношении которых составили административные протоколы за участие в незаконных митингах, ответственность понесли лишь формально. Их дела пересмотрят.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram