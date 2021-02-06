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СК: установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых акций
Источник материала: ОНТ
Деньги, которые направляли из-за рубежа на подрыв экономики и на проведение беспорядков в Беларуси, будут работать на ее благо, рассказали в Следственном комитете.
Речь о финансировании штрафов и юридических услуг. По факту правонарушители, в отношении которых составили административные протоколы за участие в незаконных митингах, ответственность понесли лишь формально. Их дела пересмотрят.
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Деньги, которые направляли из-за рубежа на подрыв экономики и на проведение беспорядков в Беларуси, будут работать на ее благо, рассказали в Следственном комитете....
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