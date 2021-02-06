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СК: установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых акций

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых акций

Деньги, которые направляли из-за рубежа на подрыв экономики и на проведение беспорядков в Беларуси, будут работать на ее благо, рассказали в Следственном комитете.  

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: «В производстве СК находятся уголовные дела, которые возбуждались по фактам проведения массовых беспорядков и блокирования транспортных коммуникаций на территории Минска и в других регионах республики. В ходе предварительного расследования нами достоверно установлены источники финансирования и пути доставки денежных средств, которые были введены в криминальный оборот на территории Беларуси. В настоящее время налагается арест на указанные денежные средства, которые имеют криминальный характер. После так называемой юридической очистки указанных денежных средств они поступят в бюджет нашего государства». 

Речь о финансировании штрафов и юридических услуг. По факту правонарушители, в отношении которых составили административные протоколы за участие в незаконных митингах, ответственность понесли лишь формально. Их дела пересмотрят.


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Теги: Минск
 
 
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Деньги, которые направляли из-за рубежа на подрыв экономики и на проведение беспорядков в Беларуси, будут работать на ее благо, рассказали в Следственном комитете....
 
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