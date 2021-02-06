В Минтруда рассказали, насколько в ближайшие пять лет должны будут вырасти зарплаты бюджетников

Источник материала: ОНТ

Представители Министерства труда и соцзащиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны будут вырасти зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом пишет БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что перед ними стоит конкретная задача – обеспечить к 2025 году выход на соотношение размера зарплат педагогических работников к среднереспубликанскому уровню до 100%, а профессорско-преподавательского состава – до 150%.

В планах на ближайшие пять лет – поэтапная работа по решению задач в сфере зарплаты бюджетников, не только педагогов.

Например, программа работы правительства предусматривает, что к 2025 году соотношения размера зарплаты к среднереспубликанскому уровню составят: для врачей – до 150%, работников физкультуры и спорта – до 105%, среднего медперсонала – до 90%, сферы соцобслуживания и культуры – до 80%.

Фото БЕЛТА

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