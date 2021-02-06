Скандал с высылкой из России западных дипломатов. Причины и ответ ЕС

Источник материала: ОНТ

«Не отделяли себя от протестующих», – объяснения российских властей для еврокомиссаров, почему их послов больше не хотят видеть в стране. Персонами нон грата накануне стали сразу три дипломата, их высылают из России за активное участие в уличных беспорядках, которые прокатились по городам. Позиция ясна и вполне в духе европейских ценностей: никого не выделять, все равны, а значит, и отвечают за свои действия одинаково. Другое дело, что лидеры ЕС уверены: то, что происходит сейчас в российской политике, «их дело». И сразу же за «насилие» и заодно «за послов» предложили санкции.



Немец, швед и поляк. Как в анекдоте. Но представители этих национальностей с дипломатическими паспортами стали уже символами того, что Москва и Брюссель сегодня стремительно отдаляются друг от друга. Не принимают аргументы, а лишь критикуют – яростно и остро. Накануне МИД России объявил персонами нон грата дипломатов трех стран, которые участвовали в уличных акциях. Доказательством стали многочисленные видео, где иностранцы снимали, шагали и не отделяли себя от протестующих. Объявить о высылке хотели в понедельник, чтобы не усложнять. В это время в Москву прибыл глава европейской дипломатии. Но случилась утечка, и информация пришлась прямо к обеду (в прямом смысле): Жозеп Боррель и Сергей Лавров в это время ели. Пришлось объясняться.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Мой визит совпал с арестом и вынесением приговора Алексею Навальному и задержаниями тысяч демонстрантов. Как вы можете ожидать, я выразил господину Лаврову нашу глубокую озабоченность и повторил призыв к освобождению оппозиционного политика. Необходимо начать беспристрастное расследование его отравления».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, всё чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером».

Евросоюз в последнее время подвергает Москву настоящей бомбардировке из критики и угроз: Навального засудили не за криминал, а за политику – давай выпускай. С протестующими силовики обращались грубо и жёстко – надо нежнее. А не будете слушаться – накажем, санкций на всех хватит. Последний крупнокалиберный залп – причем дуплетом – прозвучал одновременно из Берлина и Парижа.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Политическая напряжённость, даже если она исключительно внутренняя, не может разрешаться таким образом. Я решительно осуждаю высылку немецких, польских и шведских дипломатов. Я солидарен с этими тремя странами. Франция продолжит посылать России чёткие и однозначные сигналы по этому поводу».

Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы считаем, что подобные высылки неоправданы, это ещё одна грань того, что происходит в России сегодня, и это весьма далеко от верховенства закона. В связи с событиями в России мы уже сказали, что оставляем за собой право продолжать санкции, особенно в отношении физических лиц. На позицию по «Северному потоку-2» на данный момент это не влияет».

Последняя фраза немецкого канцлера – ключевая. На санкции во имя демократии Берлин готов, но остаться без газа – нет. Вероятно, в том числе и поэтому Москва придерживается классической тактики, когда лучшая оборона – нападение. И вместо оправданий контратакует. Вы критикуете наш ОМОН? Тогда вспомните штурм Капитолия. Там были смерти.

Или случай в Нидерландах, когда видеозапись дает увидеть прицельный выстрел из водомета в голову женщины. Это видео российский МИД, кстати, передал Боррелю, чтобы если не усмирить, то хотя бы охладить европейского дипломата. Тот признался, что видео не смотрел, но и санкциями уже не угрожал – сослался на март, когда лидеры ЕС выработают коллективную позицию по России. А пока в Берлине и Варшаве лишь вызвали для объяснений российских послов. И уже в ближайшее время сотрудникам посольств Германии, Польши и Швеции необходимо покинуть Россию в соответствии с нормами международного права. Участие сотрудников посольств в несогласованных акциях протеста Россия считает неприемлемым и несоответствующим дипломатическому статусу. Российские власти и ранее обвиняли Запад в открытом вмешательстве в свои внутренние дела, а также в давлении на суд во время процесса над Навальным. Несогласованные акции протеста в последние недели января и начале февраля прошли в разных городах России, несмотря на предупреждения властей.

Российская полиция, естественно, применяла силу и спецсредства. Всего за время трёхнедельных протестов задержаны более 10,5 тысячи человек, некоторым грозит уголовное наказание. И эти российские события западные политики и дипломаты готовы обсуждать, закрывая глаза на яростные попытки людей в разных странах Европы достучаться до собственных правительств.

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