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Хоккеисты минской «Юности» установили новый рекорд в чемпионате Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минской «Юности» одержали очередную победу в чемпионате страны и установили новый рекорд турнира.
Столичная команда, которую накануне возглавил белорусский специалист Евгений Есаулов, обыграла гродненский «Неман» – 3:2. Минчане пропустили шайбу впервые за 5 матчей, прервав «сухую» серию встреч, которая составила 316 минут и 18 секунд. «Юность» продолжает лидировать в турнирной таблице. У нее 99 очков. Отрыв от ближайшего преследователя солигорского «Шахтёра» составляет 5 баллов. «Горняки» сегодня дома уступили жлобинскому «Металлургу» – 1:4.
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Хоккеисты минской «Юности» одержали очередную победу в чемпионате страны и установили новый рекорд турнира. Столичная команда, которую накануне возглавил...
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