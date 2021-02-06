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Хоккеисты минской «Юности» установили новый рекорд в чемпионате Беларуси по хоккею

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минской «Юности» установили новый рекорд в чемпионате Беларуси по хоккею

Хоккеисты минской «Юности» одержали очередную победу в чемпионате страны и установили новый рекорд турнира.

Столичная команда, которую накануне возглавил белорусский специалист Евгений Есаулов, обыграла гродненский «Неман» – 3:2. Минчане пропустили шайбу впервые за 5 матчей, прервав «сухую» серию встреч, которая составила 316 минут и 18 секунд. «Юность» продолжает лидировать в турнирной таблице. У нее 99 очков. Отрыв от ближайшего преследователя солигорского «Шахтёра» составляет 5 баллов. «Горняки» сегодня дома уступили жлобинскому «Металлургу» – 1:4.

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Хоккеисты минской «Юности» одержали очередную победу в чемпионате страны и установили новый рекорд турнира. Столичная команда, которую накануне возглавил...
 
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