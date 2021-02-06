«Минск» завоевал золотые медали чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд

Источник материала: ОНТ

Завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женских команд. В финальной серии борьбу за золото вели «Минск» и гродненский «Ритм».

Накануне в первой встрече столичная команда лишь в серии буллитов одержала победу. Сегодня в повторной игре дело вновь дошло до послематчевых бросков. И на этот раз сильнее оказался «Ритм». Судьба чемпионского титула решилась в третьем матче соперников. Основное время завершилось вничью – 2:2. Серия буллитов принесла победу «Минску». Бронзовые награды первенства достались «Виктории» из Смолевичей, которая дважды победила вторую команду «Минска».

В следующие выходные в столице состоится решающий тур мужского чемпионата страны. В турнире уверенно лидирует «Минск», который опережает брестский «Строитель» на 6 очков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram