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«Минск» завоевал золотые медали чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд
Источник материала: ОНТ
Завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женских команд. В финальной серии борьбу за золото вели «Минск» и гродненский «Ритм».
Накануне в первой встрече столичная команда лишь в серии буллитов одержала победу. Сегодня в повторной игре дело вновь дошло до послематчевых бросков. И на этот раз сильнее оказался «Ритм». Судьба чемпионского титула решилась в третьем матче соперников. Основное время завершилось вничью – 2:2. Серия буллитов принесла победу «Минску». Бронзовые награды первенства достались «Виктории» из Смолевичей, которая дважды победила вторую команду «Минска».
В следующие выходные в столице состоится решающий тур мужского чемпионата страны. В турнире уверенно лидирует «Минск», который опережает брестский «Строитель» на 6 очков.
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Завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женских команд. В финальной серии борьбу за золото вели «Минск» и гродненский «Ритм». Накануне в первой встрече...
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