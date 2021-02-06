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Баскетболистки сборной Беларуси завоевали путевку на чемпионат Европы

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболистки сборной Беларуси завоевали путевку на чемпионат Европы

Баскетболистки сборной Беларуси успешно завершили отборочный турнир чемпионата Европы, пробившись в финальную стадию. 

В Риге в заключительном поединке квалификационной группы F команда Натальи Трофимовой разгромила соперниц из Польши со счётом 80:49. Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Екатерина Снытина, набравшая 14 очков. Таким образом, наши баскетболистки заняли первое место в отборочной группе. Путёвки в финал женского Евробаскета, кроме Беларуси, уже завоевали сборные Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Финальный этап чемпионата Европы пройдёт в июне в Испании и Франции.

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Баскетболистки сборной Беларуси успешно завершили отборочный турнир чемпионата Европы, пробившись в финальную стадию.  В Риге в заключительном поединке...
 
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