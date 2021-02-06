Отдых в санатории «Ружанский»: лучший подарок для любимой на 8 Марта

Источник материала: ОНТ

Давно доказано: женщины одновременно могут выполнять больше действий, чем мужчины. Например, варить борщ, решать домашнее задание с ребенком, смотреть любимую телепередачу. Но даже от этого привычного образа жизни любой женщине периодически требуется передышка.

Восстановить силы и здоровье поможет отдых, а желательно – подальше от дома. Наш ведущий Дмитрий Рябов сделал подарок своей супруге – путевку в санаторий «Ружанский». И сам отправился следом в «Ружа Хутар» с особым заданием.





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