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Отдых в санатории «Ружанский»: лучший подарок для любимой на 8 Марта

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отдых в санатории «Ружанский»: лучший подарок для любимой на 8 Марта

Давно доказано: женщины одновременно могут выполнять больше действий, чем мужчины. Например, варить борщ, решать домашнее задание с ребенком, смотреть любимую телепередачу. Но даже от этого привычного образа жизни любой женщине периодически требуется передышка. 

Восстановить силы и здоровье поможет отдых, а желательно – подальше от дома. Наш ведущий Дмитрий Рябов сделал подарок своей супруге – путевку в санаторий «Ружанский». И сам отправился следом в «Ружа Хутар» с особым заданием.


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Давно доказано: женщины одновременно могут выполнять больше действий, чем мужчины. Например, варить борщ, решать домашнее задание с ребенком, смотреть любимую...
 
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