Погода в областных центрах Беларуси с 8 по 14 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На смену снегопадам вновь пришли морозы. Но основные – ещё впереди.

В понедельник по югу, во вторник в большинстве районов пройдет снег. Туман, видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -16…-22°C, а при прояснениях до -25°C, по югу -10…-15°C. Днем прогнозируется от -7°C до -14°C.

В среду повсеместно пройдет снег. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ночью до -17°C по северо-востоку, при прояснениях до -22°C, в дневные часы -6…-14°C.

В четверг и в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью от -12°C по югу до -20°C по северу, при прояснениях до -22°C. Днем -7…-14°C.

В выходные дни сохранится морозная погода. По юго-западной половине республики пройдет снег. В ночные часы от -8°C юго-западу до -26°C по северо-востоку, днем -7…-19°C.

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