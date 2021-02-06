ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можно ли определить прочность льда по цвету? Объясняет синоптик Дмитрий Рябов

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Можно ли определить прочность льда по цвету? Объясняет синоптик Дмитрий Рябов

Нынешняя зима богата на сюрпризы. Хотели много снега – легко. Еще легче снежный покров тает, превращаясь в гололедицу, которая затем опять покрывается толстым слоем снега. И если скользить по тротуарам мы уже приноровились, то выход на лед на водоемах – дело гораздо более ответственное. Он таит в себе немало опасностей. 

Кстати, столь частые температурные качели отразились и на его качестве. Дневная оттепель и ночные заморозки заставляют лед менять свою структуру, что представляет угрозу для рыбаков. Из-за перепадов температур лед становится пористым, в любой момент он может треснуть.

Но есть и хорошие новости. В ближайшие дни холодная погода замедлит процессы разрушения льда. На большинстве водных объектов Беларуси толщина льда составляет от 11 до 30 сантиметров.   Однако местами в ледяном покрове отмечаются полыньи, вода на льду, а местами открытая вода.

Кстати, как правило, водоёмы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах и затонах, а затем уже на середине. А еще прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежный. Если вы поклонник зимней рыбалки – обязательно учитывайте эти факторы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешняя зима богата на сюрпризы. Хотели много снега – легко. Еще легче снежный покров тает, превращаясь в гололедицу, которая затем опять покрывается толстым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўніца МЗС Нарвэгіі: Патрабуем вызваленьня ўсіх затрыманых пратэстоўцаў і спыненьня гвалту ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by