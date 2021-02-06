Можно ли определить прочность льда по цвету? Объясняет синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Нынешняя зима богата на сюрпризы. Хотели много снега – легко. Еще легче снежный покров тает, превращаясь в гололедицу, которая затем опять покрывается толстым слоем снега. И если скользить по тротуарам мы уже приноровились, то выход на лед на водоемах – дело гораздо более ответственное. Он таит в себе немало опасностей.



Кстати, столь частые температурные качели отразились и на его качестве. Дневная оттепель и ночные заморозки заставляют лед менять свою структуру, что представляет угрозу для рыбаков. Из-за перепадов температур лед становится пористым, в любой момент он может треснуть.

Но есть и хорошие новости. В ближайшие дни холодная погода замедлит процессы разрушения льда. На большинстве водных объектов Беларуси толщина льда составляет от 11 до 30 сантиметров. Однако местами в ледяном покрове отмечаются полыньи, вода на льду, а местами открытая вода.

Кстати, как правило, водоёмы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах и затонах, а затем уже на середине. А еще прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежный. Если вы поклонник зимней рыбалки – обязательно учитывайте эти факторы.

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