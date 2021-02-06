Опять -25°C. Погода с 8 по 14 февраля. Подробный прогноз на неделю

Источник материала: ОНТ

С приходом февраля зима продолжает свое триумфальное шествие. Еще больше укрепила свои позиции с вторжением активного циклона с Атлантики по имени «Зигберт». Сильные февральские снегопады и порывистый ветер накрыли большую часть страны, существенно увеличив высоту снежного покрова. А в конце недели на смену снегопадам вновь пришли морозы. Но основные – ещё впереди.



В начале следующей недели погоду в Беларуси будет определять область высокого атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения. Облачно с прояснениями. В понедельник по югу, во вторник в большинстве районов пройдет снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -16…-22°C, при прояснениях -23…-25°C, по югу -10…-15°C. Днем будет -7…-14°C.

В среду скажется влияние активного атмосферного фронта. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, он принесет облачную с небольшими прояснениями погоду. Почти повсеместно пройдет снег различной интенсивности. Влажность до 90 процентов. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -10°C по югу до -17°C по северо-востоку, при прояснениях до -22°C, в дневные часы от -6°C по юго-западу до -14°C по северо-востоку.

В четверг и в пятницу атмосферными процессами будет управлять холодная область высокого атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от -12°C по югу до -20°C по северу, при прояснениях до -22°C. Днем -7…-14°C.

В следующие выходные дни сохранится морозная погода. Облачно с прояснениями. По юго-западной половине пройдет снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха будет контрастной: в ночные часы столбики термометров покажут от -8°C юго-западу до -26°C по северо-востоку, днем -7…-19°C. Средняя температура на 6-10 градусов ниже нормы.

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