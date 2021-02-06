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Лунный календарь на неделю с 8 по 14 февраля. Время сеять на рассаду огурцы и томаты

06.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 8 по 14 февраля. Время сеять на рассаду огурцы и томаты

С приходом последнего зимнего месяца уже чувствуется и приближение долгожданной весны. В понедельник, 8-го февраля, хорошо сажать фасоль и горох. 9-го – замачивайте семена цветов и проращивайте их во влажной марле. 13-го – можно сеять на рассаду огурцы и томаты. 

Магнитная буря средней интенсивности пройдет 8 и 9 февраля. Обрести новую гармонию можно в понедельник, 8 февраля. 12-го – хороший день для воплощения самых оригинальных идей. 13-го – решения нужно будет принимать быстро. 

Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ.  


 

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С приходом последнего зимнего месяца уже чувствуется и приближение долгожданной весны. В понедельник, 8-го февраля, хорошо сажать фасоль и горох. 9-го – замачивайте...
 
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