Источник материала: Хартия'97

Партизаны по всей Беларуси каждый день выходят на улицы 6.02.2021, 22:56

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Вместе и до победы!

Партизаны по всей Беларуси каждый день выходят на улицы вот уже 182 дня.

Фото и видео с акций в Светлогорске, агрогородке Шени Пружанского района, Витебске, Ратомке опубликовал телеграм-канал «Баста» .

На вечерние акции сегодня вышли многие районы Минска. Грушевка и Лебяжий на субботней прогулке:

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