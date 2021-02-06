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Партизаны по всей Беларуси каждый день выходят на улицы
Источник материала: Хартия'97
Партизаны по всей Беларуси каждый день выходят на улицы
Вместе и до победы!
Партизаны по всей Беларуси каждый день выходят на улицы вот уже 182 дня.
Фото и видео с акций в Светлогорске, агрогородке Шени Пружанского района, Витебске, Ратомке опубликовал телеграм-канал
На вечерние акции сегодня вышли многие районы Минска. Грушевка и Лебяжий на субботней прогулке:
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Вместе и до победы!
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