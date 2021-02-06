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Глава МИД Норвегии: Требуем немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Норвегии: Требуем немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси
Ине Мари Эриксен Сёрейде обратилась к белорусским властям.
Ине Мари Эриксен Сёрейде, министр иностранных дел Норвегии, призвала власти Беларуси освободить без всяких условий всех задержанных участников протестов против фальсификации выборов и остановить насилие силовиков, передает
- Должны быть немедленно освобождены все задержанные журналисты и приняты меры для обеспечения свободы прессы. Мы призываем белорусские власти вступить в диалог с белорусскими протестующими, - добавила глава МИД Норвегии.
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Ине Мари Эриксен Сёрейде обратилась к белорусским властям.
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