Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Норвегии: Требуем немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси 6.02.2021, 22:45

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Ине Мари Эриксен Сёрейде обратилась к белорусским властям.

Ине Мари Эриксен Сёрейде, министр иностранных дел Норвегии, призвала власти Беларуси освободить без всяких условий всех задержанных участников протестов против фальсификации выборов и остановить насилие силовиков, передает «Радыё Свабода» .

- Должны быть немедленно освобождены все задержанные журналисты и приняты меры для обеспечения свободы прессы. Мы призываем белорусские власти вступить в диалог с белорусскими протестующими, - добавила глава МИД Норвегии.

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