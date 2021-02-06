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Светлогорск и Гомель намерены протестовать до победы
Источник материала: Хартия'97
Светлогорск и Гомель намерены протестовать до победы
Несмотря на мороз, белорусские партизаны выходят на улицы.
Сегодня — 182 день непрерывных протестов в Беларуси. Как пишет телеграм-канал
Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с Витебщиной. Светлогорск намерен выходить до победы.
Гомельские партизаны также вышли на акции протеста.
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Несмотря на мороз, белорусские партизаны выходят на улицы.
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