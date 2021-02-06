ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты посчитали, сколько тратят на беременность и ребенка в Беларуси и других странах

07.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эксперты посчитали, сколько тратят на беременность и ребенка в Беларуси и других странах

  • 6.02.2021, 22:17
  • 3,646
Эксперты посчитали, сколько тратят на беременность и ребенка в Беларуси и других странах

Данные вас удивят.

Исследование «Расходы во время беременности и первого года жизни ребенка» провели аналитики международного сервиса Picodi. Расходы семьи при появлении ребенка сопоставили со средней зарплатой в 21 стране - в том числе, в Беларуси, рассказали kp.by.

авторы исследования.

Среди главных выводов - такой: в Беларуси соотношение базового набора покупок к средней оплате труда равно восьми зарплатам (учитывались официальные данные статистики за первый квартал 2020 года), в то время как Германии - 1,2 зарплаты, а в США и Австралии - одной зарплате.

Эксперты посчитали, что в целом расходы во время беременности и первого года жизни ребенка в Беларуси составляют около 8 тысяч рублей, а расширенный набор - свыше 12 тыс. рублей. Основные статьи расходов - детское питание и оснащение дома (минимум примерно по 1,6 тыс. рублей). Вот что объяснили авторы исследования насчет питания малыша:

- В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания. Следовательно, ввод прикорма начинается с полугода. Несмотря на это, именно расходы на питание за шесть месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 1674 и 2009 рублей обойдется детское питание общедоступного и премиум-сегментов.


А что касается оснащения дома, к появлению нового члена семьи это потребует ощутимых затрат: кроватка и ее наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое - все это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить примерно от 1621 руб. до 3009 руб.

- Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 585 руб. В расширенный набор стоимостью 1019 руб. мы включили гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы, - отмечается в исследовании.

Что еще интересного есть в выводах? Стоимость стандартного набора во многих странах из списка примерно одна - в районе 3 тысяч долларов. Вот и получается, в Штатах расходы покрывает одна средняя зарплата, а в Беларуси, которая оказалась предпоследней в списке, - восемь. Выше нас - Казахстан, Россия, Мексика, не говоря уже странах Евросоюза.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by