Источник материала: Хартия'97

В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью 2 6.02.2021, 22:01

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Фотофакт.

В Беларуси продолжаются протесты против узурпатора Лукашенко. В это же время, в мире проходят акции солидарности с протестующими белорусами.

В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью. Об этом сообщает телеграм-канал tut.by .

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