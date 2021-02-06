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В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью
Источник материала: Хартия'97
В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью
Фотофакт.
В Беларуси продолжаются протесты против узурпатора Лукашенко. В это же время, в мире проходят акции солидарности с протестующими белорусами.
В Риге зажгли бело-красно-белые огни над рекой в знак солидарности с Беларусью. Об этом сообщает телеграм-канал
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