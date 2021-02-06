Источник материала: Хартия'97

Лев Гудков: Навальный стал фактором кристаллизации недовольства общества 6.02.2021, 21:59

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Директор «Левада-центра» – о причинах растущей популярности оппозиционного политика и недовольства властью в РФ.

Согласно свежему опросу «Левада-центра», уровень доверия к Алексею Навальному вырос на 2 процентных пункта, до 5%. Исследование прошло до суда, на котором российского оппозиционного политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

В то же время опрос про отношение населения к Навальному на фоне его ареста после возвращения в страну, видеоролика про «дворец Путина» и массовых акций в поддержку политика выявил, что положительные чувства к нему испытывает примерно треть россиян, а деятельность главы Фонда борьбы с коррупцией одобряют 19% респондентов.

Наиболее популярен Навальный, как и раньше, среди молодежи, особенно в возрастной категории от 18 до 24 лет, где позитивно оценивают его деятельность 36%. Хуже всего к оппозиционеру относятся люди старшего поколения и постоянные зрители российских федеральных телеканалов.

Также в контексте последних событий заметно улучшилась узнаваемость Навального. Лишь 12% опрошенных заявили, что никогда не слышали о нем, в сентябре 2020 года таковых было 18% (в 2013-м и вовсе 59%).

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать итоги опроса директора «Левада-центра», доктора философских наук Льва Гудкова.

- Рейтинги одобрения деятельности Навального и его узнаваемость заметно возросли. В чем тут основные причины?

- К этому привела совокупность причин: отравление политика, массовые протесты в его поддержку и, конечно, фильм «Дворец Путина». Соответственно, Навальный стал фактором кристаллизации накопившегося недовольства и раздражения граждан. Поэтому и выросла его поддержка. При этом никаких особых изменений в обществе не произошло. Негативное отношение к режиму сформировалось и держится в принципе на одном и том же уровне. Изменения происходят только среди сторонников Путина, которые, посмотрев фильм, начинают постепенно отходить от его поддержки. Путинское большинство размывается. А те, кто симпатизировал Навальному или относился к нему с сочувствием, составляют вполне устойчивую среду.

- Ваш опрос проводился еще до приговора Навальному и очередной волны репрессий. Эти события как-то преломятся в сознании россиян?

- Думаю, это проявится, но не сразу. Сам по себе арест и осуждение вряд ли произведут сильные изменения в общественном мнении. По крайней мере, в самое ближайшее время. Даже отравление Навального не вызвало массового возмущения граждан, не всколыхнуло их. У нас, к сожалению, сформировалось довольно аморальное общество, привыкшее к насилию, воспринимающее аресты достаточно безразлично. Да, среди сторонников Навального и оппозиционно настроенных, неравнодушных людей это вызвало сильное возмущение. Но это прослойка по численности довольно стабильна. А вот недовольство существующим порядком, которое в основном спровоцировал фильм, гораздо шире, и люди выходили на митинги с протестом против несправедливости, против произвола, понимая, что нынешний режим несет ужесточение репрессий, несвободу и падение доходов.

- Насколько массовыми оказались последние протестные акции?

- Здесь важнее резкое расширение географии протестов, а не число участников. По разным оценкам, акции в защиту Навального прошли в 90 – 110 городах. Это заслуга самой команды Навального, создавшей опорные пункты, штабы по всей стране – то, чего не сделала ранее никакая другая оппозиционная сила. Но численного роста протестующих не зафиксировано. На акции в совокупности выходило до 130 тысяч человек, ожидали большего. Во всяком случае, это цифры несопоставимые с числом просмотров фильма «Дворец Путина».

- А о чем свидетельствует количество задержанных?

- По последним данным, всего по стране задержанных набралось свыше 11 тысяч. Это колоссальная цифра. Ничего подобного раньше не было. Это влияет прежде всего на умы молодежи, которая пребывает в шоке от происходящего. Это же «непоротое поколение», оно не знало насилия, и для него подобные зверства и жестокость власти в диковинку. Это приводит к довольно быстрой социализации молодых людей, что опять-таки больше характерно для крупных городов и мегаполисов. Провинция по-прежнему далека от этого, там протестные настроения проявляются довольно слабо – в основном в виде разговоров.

- Есть ли некая взаимосвязь между ростом рейтинга Навального и падением рейтинга Путина?

- Если и есть, то слабая. Потому что размывание ядра путинских сторонников происходит уже третий год и вне всякой зависимости от выступлений Навального. К этому толкает весь контекст происходящего: возмущение пенсионной реформой, снижение реальных доходов населения и отсутствие перспектив. Просто акции Навального, его ролики и комментарии к ним Навального придают еще большую четкость общему диффузному недовольству. Все вместе порождает растущее недоверие людей к Путина, который утратил значительную часть своей тефлоновости в том смысле, что на него теперь стали гораздо больше стали возлагать ответственность за политико-экономическую ситуацию в стране.

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