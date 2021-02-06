Источник материала: Tut.by

В первой половине этого года чиновники планируют подготовить проект указа, который предполагает некоторые изменения для семей с одним и двумя детьми. Об этом сообщается на сайте Минтруда. Среди возможных новшеств — «смягчение» условий получения адресной соцпомощи, а также сокращение перечня доходов, которые учитываются при определении права на такую помощь. Ранее в Минтруда сообщали, что в нынешней пятилетке, которая началась в этом году, рассмотрят возможность назначения семейного капитала на второго ребенка (сейчас его назначают при появлении третьего и последующих детей).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Государством большое внимание уделяется поддержке многодетных семей, в том числе через адресную помощь. При этом недостаточно учитываются интересы других категорий семей с детьми. Будет ли что-то меняться?» — поинтересовались у Минтруда.

В ведомстве уточнили, что поддержка семей с детьми — основной приоритет государственной политики нашей страны. «Поэтому работа по расширению круга получателей адресной социальной помощи будет продолжена в отношении других категорий семей с детьми в два этапа».

При этом в Минтруда рассказали, какие изменения могут ввести для семей с одним и двумя детьми.

«На первом этапе — первое полугодие текущего года — будет подготовлен проект указа, в рамках которого мы планируем смягчить условия получения помощи (адресной социальной. — Прим. ред.), сократить перечень доходов, на основании

которых определяется право на помощь, увеличить кратность предоставления единовременного социального пособия до 2 раза в год», — ответили в ведомстве.

Запланирован и второй этап подготовки изменений.

«На втором этапе — 2022−2023 годы — будет проработан вопрос об увеличении критерия нуждаемости в ежемесячном социальном пособии до 115% БПМ для семей с двумя несовершеннолетними детьми», — сообщают в Минтруда.

Уточним, что критерий нуждаемости предполагает право на ежемесячное социальное пособие. Такое пособие могут получить семьи (в том числе из одного человека), у которых среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 262,87 рубля (этот размер будет действовать до конца апреля этого года).

Сумма, которую будут доплачивать до 262,87 рубля (за основу берется среднедушевой доход) — это и есть ежемесячное социальное пособие.

Если бы для семей с двумя детьми сейчас подняли критерий нуждаемости до 115% от БПМ, то это было бы 302,3 рубля.