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Уволившаяся с БТ ведущая выпустила клип, в котором можно узнать многих «политических» белорусов

07.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уволившаяся в августе из Белтелерадиокомпании ведущая и исполнительница Екатерина Водоносова выпустила политический клип «Для каго». В видео, в котором художница Александра Конофальская рисует на песке, можно узнать многих белорусов, которые в прошлом году стали связаны с политикой: от баскетболистки Елены Левченко до Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.

Екатерина сама написала музыку и текст песни «Для каго».

— Гэтую песню хачу прысвяціць усім добрым, смелым, верным сябрам, якія назаўсёды ў маім сэрцы. Жыве Беларусь. І мы будзем жыць, — написала девушка в Instagram.

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Уволившаяся в августе из Белтелерадиокомпании ведущая и исполнительница Екатерина Водоносова выпустила политический клип «Для каго». В видео, в котором...
 
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