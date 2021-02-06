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Уволившаяся с БТ ведущая выпустила клип, в котором можно узнать многих «политических» белорусов
Источник материала: Tut.by
Екатерина сама написала музыку и текст песни «Для каго».
— Гэтую песню хачу прысвяціць усім добрым, смелым, верным сябрам, якія назаўсёды ў маім сэрцы. Жыве Беларусь. І мы будзем жыць, — написала девушка в Instagram.
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Уволившаяся в августе из Белтелерадиокомпании ведущая и исполнительница Екатерина Водоносова выпустила политический клип «Для каго». В видео, в котором...
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