|
Лукашенко втянул Колю в политику и, кажется, лепит из него свою копию
Источник материала: UDF
Фото: ria.ru
UDF.BY рассказывает, как и почему изменился имидж младшего сына руководителя Беларуси.
Лукашенко втянул сына в политику и выдал ему автомат
В первой половине 2020-го продолжался тренд, наметившийся в предыдущем году. После появления свежих фотографий с младшим сыном руководителя Беларуси кое-то внутри страны, и многие за ее пределами восхищались возмужавшим Колей.
Младший сын перегнал отца по росту, носил модную прическу и в деловом костюме все более органично выглядел среди высокопоставленных чиновников. Например, в июне на параде Победы в Москве, где семья Лукашенко разместилась недалеко от Владимира Путина.
Фото: tass.ru
Во время предвыборной президентской кампании Коля традиционно сопровождал отца во время разных поездок, но также традиционно держался в тени. Отношение к нему в белорусском обществе вполне можно было охарактеризовать как нейтральное.
Но события после 9 августа многое изменили. Оказавшись в роли непопулярного автократа, отставки которого потребовало население, Лукашенко, кажется, и не думал об имидже своего младшего сына.
16 августа, когда под бело-красно-белыми флагами в Минске вышли сотни тысяч человек, руководитель страны взял младшего сына на малочисленную акцию в свою поддержку, где дал ему подержать свой пиджак на время выступления.
Фото: ria.ru
А спустя неделю для семьи Лукашенко вообще случилась имиджевая катастрофа. На фоне массовой акции протеста отец додумался не только сам взять в руки огнестрельное оружие, представ в образе осажденного диктатора, но и взял с собой 15-летнего сына.
Николай попадал в кадр в экипировке бойца спецназа. Видео вызвало резонанс в стране и за ее пределами: как можно было додуматься дать в руки подростку оружие? А будь Коля постарше, ему по закону грозила бы уголовная ответственность, отмечали наблюдатели.
Фото: belta.by
Трудно предполагать, о чем в этот момент думал Александр Лукашенко, но негативный эффект был таков, что даже в России эти кадры стали поводом для многочисленных шуток.
После новости о том, что младший сын руководителя Беларуси может начать учиться в московской школе под вымышленной фамилией, ведущий Иван Ургант пошутил в эфире «Первого канала»: «Говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, то знайте — это сын президента Беларуси».
Осенью произошла еще одна крайней неприятная ситуация, ударившая по образу «белорусского принца». Выяснилось, что его хоккейный тренер Николай Басков участвовал в налетах на минские дворы для борьбы с символикой.
Фото: кадр "Беларусь-5"
После смерти Романа Бондаренко в соцсетях нередко использовали фотографии Баскова с Николаем Лукашенко. Сам тренер попал за рубежом в черный список.
Эпопея с продолжением учебы
На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы Николай учился на Западе, потому что студентам гуманитарных специальностей там «промывают мозги» и они превращаются в «протестунов».
После этого вновь возник вопрос: так, а где сейчас учится Коля? С продолжением его учебы вышла целая эпопея.
В середине года младший сын руководителя страны окончил 9 классов школы и поступил в Лицей БГУ. Но когда выяснилось, что сотрудники и выпускники этого учреждения настроены к его отцу оппозиционно, документы оттуда забрал.
Затем появилась информация, что Лукашенко отправляет младшего сына учится в Москву в гимназию при МГУ. Но подтверждения этой информации не последовало, а сам Николай продолжил регулярно появляться рядом с отцом.
Так где он учится? Возможный вариант – в Минской международной гимназии, новом частном заведении в Дроздах. Известно, что там учатся внучки Лукашенко.
Эпопея с продолжением учебы играет явно не в пользу положительного образа Николая.
«Кремень, как отец»
Все труднее отделаться от ощущения, что Лукашенко лепит из младшего сына свою копию с прицелом на политическое будущее. Зачем тогда подростка постоянно держать при себе? На словах руководитель Беларуси категорически отвергает возможность президентства для Коли, но явно видит в сыне задатки и потенциал.
«Коля – это кремень, как отец. А старший и средний – они очень мягкие, очень порядочные люди», – заявил в прошлом году Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
А в разговоре с телеканалом «Россия» руководитель Беларуси признался, что с Колей дома «постоянно обсуждает» политику и иногда даже на повышенных тонах. Лукашенко заявил, что они «очень схожие личности, оба сильных характера».
При этом, по словам руководителя Беларуси, несколько иная точка зрения Николая «не делает его оппозиционером».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за действий руководителя Беларуси его младшему сыну еще долго не избавится от негативного имиджа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)