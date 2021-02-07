В ботаническом саду стартовал фестиваль снежных и ледовых скульптур

Источник материала: ОНТ

Когда минус только на пользу. В Минске в эти дни проходит фестиваль снежных и ледяных фигур. Сказочные персонажи и замысловатые творения украшают площадку ботанического сада. Мир кристаллов создавали профессионалы и студенты.

Поражают не масштабы, а фантазия авторов: рыбы, йоги, мамонты. А ещё обычные дети, только из снега. Вот эта композиция работа студентов. Вдохновлялись личной историей.

Кто хоть раз в жизни лепил снеговика, знает, что сделать его идеальным сложно. Желающим повторить шедевр – студенты советуют начинать с эскиза и обязательно при себе иметь воду. А пока можно вооружиться телефонами и оценивать готовые работы.

Пока посетители сменяют друг друга, мастера допиливают последние штрихи. Хотя нет, разглаживают изъяны. Обычным утюгом скульптор Валентин Борздый вместе с сыновьями делает лёд хрустальным. А задумку завораживающей.

Это уже 6-й фестиваль-конкурс фигур из льда и снега. Всего в этом году соревнуются восемь команд профессионалов и 10 – студенческих.

Даже при огромном желании фигур нельзя касаться. И не только потому, что можно что-то сломать. Больше всего эта красота боится тепла: рук и погоды… А вот метели и морозы их только украсят. Ближайшую неделю эти спецэффекты природы сохраняться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram