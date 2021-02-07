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Мужчина спустя 53 года нашел свой кошелек, который потерял в Антарктике (ФОТО)

07.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина спустя 53 года нашел свой кошелек, который потерял в Антарктике (ФОТО)

В Калифорнии (США) местный житель смог вернуть кошелек, утерянный им более 53 лет назад. Об этом пишет The San Diego Union-Tribune.

Американец рассказал, что в далеком 1967 году он работал в Антарктике в подразделении ВМС США метеорологом. Там он потерял кошелек. В то время поиски успехом не увенчались. 


Недавно 91-летнему мужчине позвонила дочь одного из работников метеорологической службы и сообщила, что начальник ее отца попросил помочь в поисках хозяина кошелька, найденного при сносе здания.

Спустя несколько недель мужчина получил свой портмоне. Американец рассказал, что внутри по-прежнему находились военно-морское удостоверение, налоговая декларация, водительские права и карманная справочная карта с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки. Наличных мужчина в портмоне не хранил, так как в той командировке они были бесполезны.



 

Фото The San Diego Union-Tribune

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В Калифорнии (США) местный житель смог вернуть кошелек, утерянный им более 53 лет назад. Об этом пишет The San Diego Union-Tribune. Американец рассказал, что в далеком 1967 году он...
 
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