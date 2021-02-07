Источник материала: ОНТ

Масштабная волна протестов владельцев ресторанов, баров и кафе прокатилась по Бельгии. Предприниматели выступают против ограничительных мер, которые не дают им полноценно работать и ведут к неминуемому банкротству.

Сотни владельцев бизнесов в десятках городов выстроились с табличками, которые на бельгийском рынке символизируют объявления о продаже или аренде недвижимости. Таким образом, они в очередной напоминают правительству, что из-за карантинных мер находятся на грани разорения. С весны прошлого года так называемая отрасль HoReCa, которая объединяет в себе отели, рестораны и кафе, практически не работает из-за ковидных ограничений и отсутствия туристов. Обещанная компенсация, по словам протестующих, не покрывает их ежемесячных расходов по оплате аренды, налогов и зарплат персоналу. По их данным, ситуация настолько критичная, что, если не предпринять экстренных мер, больше трети заведений вынуждены будут объявлять о прекращении работы.

Накануне правительственный совет Бельгии принял решение об открытии со следующей недели парикмахерских, которые заработают с 13 февраля, но по новым условиям – предварительная запись и ожидание очереди на улице. Рестораторы при этом вновь остались без чётких сроков возобновления работы. Представители ситуационного центра, которые занимаются статистикой заражений, сообщили, что на текущей неделе вновь отмечен рост заболеваемости на 5%. В среднем в Бельгии регистрируют сегодня около 2,5 тысячи заражений. Чиновники заявляют, что необходимо добиться регистрации менее 800 подтверждённых инфекций в день. То есть снизить текущие показатели в три раза.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram