ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из провинции в знаменитости! История успеха звезды популярных сериалов Вали Мазуниной

07.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из провинции в знаменитости! История успеха звезды популярных сериалов Вали Мазуниной

Колоритная хохотушка Валентина Мазунина знакома нам по сериалам "Реальные пацаны", "Иванько", "Ночная смена", фильмам - "Одноклассницы", "Горько!", "Самый лучший день" и другим кинокартинам.

 Девушка родилась в городе Верещагино Пермского края в обычной семье. Отец работал на железной дороге, мама - бухгалтером. С детства Валя занималась в театральной студии, любила танцевать.  На сцене она чувствовала себя лучше всего, поэтому и решила поступать в Пермский институт культуры на актерское отделение. 


  Режиссер Жанна Кадникова заметила Валю на сцене пермского ТЮЗа и пригласила на кастинг сериала "Реальные пацаны". Так актриса попала на тв-экран.


Сегодня в фильмографии Валентины Мазуниной более 30 работ. Девушку любят режиссёры и часто делают предложения о съемках. Вероятность, что мы и дальше будем часто видеть её на экране, очень высока. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колоритная хохотушка Валентина Мазунина знакома нам по сериалам "Реальные пацаны", "Иванько", "Ночная смена", фильмам - "Одноклассницы", "Горько!", "Самый лучший день" и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Вінцэся Каратынскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by