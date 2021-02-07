Из провинции в знаменитости! История успеха звезды популярных сериалов Вали Мазуниной

Источник материала: ОНТ

Колоритная хохотушка Валентина Мазунина знакома нам по сериалам "Реальные пацаны", "Иванько", "Ночная смена", фильмам - "Одноклассницы", "Горько!", "Самый лучший день" и другим кинокартинам.

Девушка родилась в городе Верещагино Пермского края в обычной семье. Отец работал на железной дороге, мама - бухгалтером. С детства Валя занималась в театральной студии, любила танцевать. На сцене она чувствовала себя лучше всего, поэтому и решила поступать в Пермский институт культуры на актерское отделение.



Режиссер Жанна Кадникова заметила Валю на сцене пермского ТЮЗа и пригласила на кастинг сериала "Реальные пацаны". Так актриса попала на тв-экран.





Сегодня в фильмографии Валентины Мазуниной более 30 работ. Девушку любят режиссёры и часто делают предложения о съемках. Вероятность, что мы и дальше будем часто видеть её на экране, очень высока.





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