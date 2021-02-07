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Украину ожидает повышение всех тарифов

07.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украину ожидает повышение всех тарифов

Власти Украины, которая разбрасывается заявлениями о санкциях в отношении соседей, столкнулись с резкой критикой. За политическими играми Киев не замечает собственных проблем.

Украину ожидает повышение всех тарифов. Даже по самым оптимистичным прогнозам, газ в нынешнем году подорожает на 20%. А за последние 10 лет украинцы стали платить за свет, газ и воду в 500 раз больше!  И этим недовольны всё больше людей. Даже депутаты провластной партии «Слуга народа» выступают с критикой нынешнего положения дел в стране.  

Для таких заявлений есть основания. Согласно соцопросам, украинцы уже больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему президенту. И самый популярный у жителей соседней страны – Александр Лукашенко. 

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Власти Украины, которая разбрасывается заявлениями о санкциях в отношении соседей, столкнулись с резкой критикой. За политическими играми Киев не замечает...
 
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