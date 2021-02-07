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Украину ожидает повышение всех тарифов
Источник материала: ОНТ
Власти Украины, которая разбрасывается заявлениями о санкциях в отношении соседей, столкнулись с резкой критикой. За политическими играми Киев не замечает собственных проблем.
Украину ожидает повышение всех тарифов. Даже по самым оптимистичным прогнозам, газ в нынешнем году подорожает на 20%. А за последние 10 лет украинцы стали платить за свет, газ и воду в 500 раз больше! И этим недовольны всё больше людей. Даже депутаты провластной партии «Слуга народа» выступают с критикой нынешнего положения дел в стране.
Для таких заявлений есть основания. Согласно соцопросам, украинцы уже больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему президенту. И самый популярный у жителей соседней страны – Александр Лукашенко.
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Власти Украины, которая разбрасывается заявлениями о санкциях в отношении соседей, столкнулись с резкой критикой. За политическими играми Киев не замечает...
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