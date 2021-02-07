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Профсоюзы: санкции против предприятий – это экономическая война против белорусов

07.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы: санкции против предприятий – это экономическая война против белорусов

Санкции со стороны ЕС против белорусских предприятий – это санкции против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы неприятный европейский шаг. 

Федерация уже обратилась с жалобой в Совет по правам человека ООН. В профсоюзы в нашей стране входит 9 из 10 работников, это самый высокий показатель не только среди наших соседей, но вообще в мире. Проигнорировать факт такого количества – это как минимум политически недальновидно.


Полную версию интервью с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой смотрите завтра в 20:00 в программе «Контуры». 

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Санкции со стороны ЕС против белорусских предприятий – это санкции против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы неприятный европейский шаг. ...
 
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