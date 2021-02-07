Профсоюзы: санкции против предприятий – это экономическая война против белорусов

Источник материала: ОНТ

Санкции со стороны ЕС против белорусских предприятий – это санкции против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы неприятный европейский шаг.

Федерация уже обратилась с жалобой в Совет по правам человека ООН. В профсоюзы в нашей стране входит 9 из 10 работников, это самый высокий показатель не только среди наших соседей, но вообще в мире. Проигнорировать факт такого количества – это как минимум политически недальновидно.





Полную версию интервью с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой смотрите завтра в 20:00 в программе «Контуры».

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