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Профсоюзы: санкции против предприятий – это экономическая война против белорусов
Источник материала: ОНТ
Санкции со стороны ЕС против белорусских предприятий – это санкции против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы неприятный европейский шаг.
Федерация уже обратилась с жалобой в Совет по правам человека ООН. В профсоюзы в нашей стране входит 9 из 10 работников, это самый высокий показатель не только среди наших соседей, но вообще в мире. Проигнорировать факт такого количества – это как минимум политически недальновидно.
Полную версию интервью с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой смотрите завтра в 20:00 в программе «Контуры».
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Санкции со стороны ЕС против белорусских предприятий – это санкции против простых белорусов. Именно так расценивают профсоюзы неприятный европейский шаг. ...
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