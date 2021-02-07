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Долларовые миллиардеры, которые заработали состояние до 30 лет

07.02.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Долларовые миллиардеры, которые заработали состояние до 30 лет

Заработать состояние до 30 лет вполне возможно. Герои нашего материала доказали это на своём примере.


Джон Коллисон с братом с детства увлекались программированием. В 19 лет у Джона уже была своя компания. Большие деньги молодому человеку удалось заработать, благодаря созданию платежной системы Stripe. Состояние 29-летнего бизнесмена составляет более 3 миллиардов долларов. 


 

Эван Шпигель создал популярное приложение Snapchat. На счету 29-летнего Эвана уже больше миллиарда долларов. 



Кайли Дженнер 22 года и ей принадлежит косметическая компания, 51% которой она продала за $600 млн, но при этом ей удалось остаться лицом бренда.



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Заработать состояние до 30 лет вполне возможно. Герои нашего материала доказали это на своём примере. Джон Коллисон с братом с детства увлекались...
 
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