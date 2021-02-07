Долларовые миллиардеры, которые заработали состояние до 30 лет

Источник материала: ОНТ

Заработать состояние до 30 лет вполне возможно. Герои нашего материала доказали это на своём примере.





Джон Коллисон с братом с детства увлекались программированием. В 19 лет у Джона уже была своя компания. Большие деньги молодому человеку удалось заработать, благодаря созданию платежной системы Stripe. Состояние 29-летнего бизнесмена составляет более 3 миллиардов долларов.





Эван Шпигель создал популярное приложение Snapchat. На счету 29-летнего Эвана уже больше миллиарда долларов.









Кайли Дженнер 22 года и ей принадлежит косметическая компания, 51% которой она продала за $600 млн, но при этом ей удалось остаться лицом бренда.









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