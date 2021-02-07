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БПС-Сбербанк запустил переводы за границу без курсовых потерь, Франсабанк - кредит для вкладчиков: топ-новости банков

07.02.2021 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в январе банки почти не запускали новых продуктов, то в феврале ситуация уже начала немного меняться. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали банки своих клиентов на этой неделе.

Валютные переводы в другие страны без потерь из-за курсов


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такую новинку предложил БПС-Сбербанк. Пересылать деньги можно в разные страны мира по картам любого банка без двойной конвертации и курсовых потерь.

Ранее валютные переводы на карту иностранного банка предполагали конвертацию, что приводило к курсовым потерям клиентов банка. Соответственно, чем выше была сумма, тем большими были издержки отправителя. Новый сервис позволяет этого избежать.

Переводы можно совершать в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» через любой браузер. Вскоре сервис будет доступен и в мобильной версии.

Тариф составит 1,5% от суммы перевода (минимум 2 белорусских рубля, 2 доллара или 2 евро, либо 150 российских рублей, в зависимости от выбранной валюты).

Пока отправлять p2p-переводы можно на карты, эмитированные банками России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также можно пересылать деньги в Армению, Молдову и Туркменистан, а в Польшу — только на карты Mastercard.

Кредит для тех, у кого есть вклад


фото с сайта: pixabay.com

Новый овердрафтный кредит «Выгодный» во Франсабанке смогут оформить те, кто уже открыл безотзывный депозит в этом же банке. Так банк страхует тех, кто опасается, что деньги понадобятся раньше, чем закончится срок действия вклада.

Чтобы получить кредит, сумма вклада должна быть не меньше 2 тысяч долларов (евро) или 150 тысяч российских рублей. При этом вклад должен быть открыт на срок не менее 385 дней.

Вкладчики, которые отвечают этим условиям, смогут одолжить у банка до 30 процентов от первоначальной суммы вклада в долларах (евро) или до 10 процентов, если вклад открыт в российских рублях. Вернуть деньги нужно будет не позже, чем через год, но в целом срок кредитования привязан к тому, сколько времени осталось до закрытия депозита.

Сейчас ставка по кредиту составляет 13,33 процента годовых, размер ставки будет меняться вместе со ставкой рефинансирования.

Как репетиторам, парикмахерам и другим самозанятым рассчитывать клиентов по карте


Фото: Reuters

Как правило, самозанятые граждане (например, владельцы агроусадеб, репетиторы, парикмахеры, фотографы и так далее) берут со своих клиентов оплату наличными. Заниматься установкой и приобретением терминалов им часто просто не выгодно, а иногда и вовсе невозможно. Но вот клиенты, наоборот, не всегда имеют под рукой нужную сумму наличными.

Выход предложил МТБанк: теперь услугу эквайринга в нем могут подключить не только юридические лица и ИП, но и самозанятые физлица. Карточку, на которую будут приходить средства, оформят бесплатно, а терминальное оборудование можно будет взять в аренду или купить в рассрочку.

Курсы для тех, кто хочет работать программистом в банке


Фото: unsplash.com ​

БПС-Сбербанк запускает бесплатное обучение программированию для всех белорусов. Пройти курс может любой желающий вне зависимости от возраста и профессии, однако на вступительном тесте потребуются хотя бы минимальные знания о базовых языках.

Занятия пройдут в марте и апреле, а основной курс посвящен языку программирования PL+. Всех слушателей научат разработке программного обеспечения для финансовых организаций. Прошедших обучение выпускников трудоустроят в структурах БПС-Сбербанка. В частности, предложат участвовать в разработке и развитии единой учетной системы банка. Работать предстоит в команде из 15 человек во главе с тимлидом уровня Senior+. При этом допускается гибкий график с возможностью писать код удаленно, из дома.

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Теги: Курсы валют
 
 
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