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БПС-Сбербанк запустил переводы за границу без курсовых потерь, Франсабанк - кредит для вкладчиков: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Если в январе банки почти не запускали новых продуктов, то в феврале ситуация уже начала немного меняться. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали банки своих клиентов на этой неделе.
Валютные переводы в другие страны без потерь из-за курсов
Такую новинку
Ранее валютные переводы на карту иностранного банка предполагали конвертацию, что приводило к курсовым потерям клиентов банка. Соответственно, чем выше была сумма, тем большими были издержки отправителя. Новый сервис позволяет этого избежать.
Переводы можно совершать в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» через любой браузер. Вскоре сервис будет доступен и в мобильной версии.
Тариф составит 1,5% от суммы перевода (минимум 2 белорусских рубля, 2 доллара или 2 евро, либо 150 российских рублей, в зависимости от выбранной валюты).
Пока отправлять p2p-переводы можно на карты, эмитированные банками России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также можно пересылать деньги в Армению, Молдову и Туркменистан, а в Польшу — только на карты Mastercard.
Кредит для тех, у кого есть вклад
Новый овердрафтный кредит «Выгодный» во
Чтобы получить кредит, сумма вклада должна быть не меньше 2 тысяч долларов (евро) или 150 тысяч российских рублей. При этом вклад должен быть открыт на срок не менее 385 дней.
Вкладчики, которые отвечают этим условиям, смогут одолжить у банка до 30 процентов от первоначальной суммы вклада в долларах (евро) или до 10 процентов, если вклад открыт в российских рублях. Вернуть деньги нужно будет не позже, чем через год, но в целом срок кредитования привязан к тому, сколько времени осталось до закрытия депозита.
Сейчас ставка по кредиту составляет 13,33 процента годовых, размер ставки будет меняться вместе со ставкой рефинансирования.
Как репетиторам, парикмахерам и другим самозанятым рассчитывать клиентов по карте
Как правило, самозанятые граждане (например, владельцы агроусадеб, репетиторы, парикмахеры, фотографы и так далее) берут со своих клиентов оплату наличными. Заниматься установкой и приобретением терминалов им часто просто не выгодно, а иногда и вовсе невозможно. Но вот клиенты, наоборот, не всегда имеют под рукой нужную сумму наличными.
Выход предложил
Курсы для тех, кто хочет работать программистом в банке
Занятия пройдут в марте и апреле, а основной курс посвящен языку программирования PL+. Всех слушателей научат разработке программного обеспечения для финансовых организаций. Прошедших обучение выпускников трудоустроят в структурах БПС-Сбербанка. В частности, предложат участвовать в разработке и развитии единой учетной системы банка. Работать предстоит в команде из 15 человек во главе с тимлидом уровня Senior+. При этом допускается гибкий график с возможностью писать код удаленно, из дома.
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БПС-Сбербанк запустил переводы за границу без курсовых потерь, Франсабанк - кредит для вкладчиков: топ-новости банков
Посмотрели, чем порадовали банки клиентов за последнее время.
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