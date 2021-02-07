Фото с ЧАЭС после катастрофы сделала женщина. 12 имен женщин-фотографов, которые изменили наш взгляд на мир

Источник материала: Tut.by

Единственная фотожурналистка, получившая четыре Пулитцеровские премии. Единственный фотограф, вошедший в четвертый блок ЧАЭС сразу после катастрофы. Глянцевый фотограф, изменивший представление об образе женщины в массовой культуре. Бесстрашные фотокоры, которые освещали военные конфликты и природные катаклизмы. В этой подборке Forbes Woman — 12 женщин, которые стояли у истоков новостной фотографии, документальной фотожурналистики и других жанров и повлияли на развитие фотографии.

Ева Арнольд





Американка Ева Арнольд (1912−2012) стала первой женщиной, которую легендарное агентство Magnun Photos приняло в свои ряды. Будучи фотожурналистом, она стояла у истоков новостной фотографии, какой мы ее знаем сейчас.

В творчестве Арнольд чуткость (внимание к миру детства, взаимоотношения родителей и детей, первые дни жизни ребенка) парадоксально сочетается со смелостью и авантюризмом, с которыми она отправлялась в горячие точки, делала репортажи с политических демонстраций и из закрытых учреждений.

«Я была бедна и хотела документировать бедность; я потеряла ребёнка и была одержима рождением; я интересовалась политикой и хотела знать, как она влияет на нашу жизнь; я женщина, и я хотела узнавать о женщинах», — говорила фотограф.

В разное время ей позировали Маргарет Тэтчер, Елизавета II, Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и другие знаменитости. Сама Арнольд провозглашала внимательное отношение к своим героиням: «Если вы будете бережны с людьми, они откроют вам часть себя. Это большое таинство».

Грасьела Итурбиде





Старшая из 13 детей, мексиканка Грасьела Итурбиде училась в Университетском центре кинематографии при Национальном автономном университете Мексики, что, очевидно, придало ее фотографиям явную кинематографичность.

Сама Итурбиде не скрывала, что на ее работы оказали влияние Анри Картье-Брессон, Йозеф Куделк, Себастьян Сальгадо. Среди тем, которые ее интересуют, — идентичности, сексуальность, повседневность, роль женщины в обществе.

В 1978 году Итурбиде по заказу Этнографического архива Национального института коренных народов Мексики начала снимать индейцев народов сери, хучитан и других. Один из самых известных ее снимков — «Богоматерь игуан», на которой запечатлена женщина племени хучитан, а игуаны на ее голове образуют живой нимб. «Для меня фотокамера — средство познания культуры и обычаев каждого места», — объясняла фотограф.

Виктория Ивлева





Российский фотожурналист Виктория Ивлева стала единственным фотографом, вошедшим в четвертый блок Чернобыльской АЭС сразу после катастрофы. За фоторепортаж в чернобыльском реакторе Ивлева получила высочайшую награду в мире фотографии — World Press Photo Golden Eye.

Фотографии Ивлевой печатались в главных российских и зарубежных изданиях, включая Guardian и The New York Times, а сама она побывала во многих международных горячих точках — например, в Руанде была единственным российским фотографом, освещавшим геноцид 1994 года. Ивлева стремилась не только фиксировать события, но и помогать своим героям.

В Уганде, делая репортаж о детях, которые проходили реабилитацию после вовлечения в вооруженные формирования, Ивлева сфотографировала 15-летнего Адонку Бонка, который попросил ее оплатить его обучение в школе, что она и сделала (позже Адонка учился на медицинском факультете РУДН). Нежелание быть сторонним наблюдателем вызвало внутренний кризис, в результате которого после возвращения из Руанды Ивлева перестала снимать. Однако спустя 10 лет она вернулась в профессию, а также занялась общественной деятельностью.

Салли Манн





Американский фотограф Салли Манн фокусирует свое внимание на теме детства и отрочества девушки, делая бесчисленные фотографии своих дочерей. В 1988 году вышел сборник фотографий Манн «В двенадцать лет: портреты молодых женщин», представляющий собой энциклопедию жизни девушек того времени.

В 1992 году — альбом «Близкие родственники», в котором Манн запечатлела историю взросления троих своих детей. Внешне откровенно бытовые снимки стали размышлением фотографа о взрослении, сексуальности, быстротечности жизни и смерти.

«Фотографии открывают двери в прошлое, но также позволяют заглянуть и в будущее. В этом и заключается парадокс: мы видим красоту и одновременно — темную сторону вещей. Пшеничные поля, паруса, наполненные ветром, но также и пепел, — рассказывает Манн. — В японском языке есть слово для такого двойственного восприятия: mono no aware. Это значит что-то вроде „красота с оттенком печали“. Как же бережно мы должны хранить то, что любим, до мельчайших деталей, зная, что и сами уйдем в назначенный срок».

Нан Голдин





Обладательница ордена Почетного легиона Франции Нан Голдин стала одним из самых влиятельных фотографов второй половины XX века. Когда Нан было 12 лет, ее старшая сестра покончила жизнь самоубийством, и это трагическое событие определило ее судьбу — своим родителям она сказала: «Я буду вашим зеркалом».

Голдин исследует тему женской сексуальности, женщины как зависимого субъекта отношений, гендерную идентичность, делая интимные фотографии себя, своих близких и знакомых. Страсть, насилие, алкогольная и наркотическая зависимость, жизнь нью-йоркской богемы 1980-х — все это попадает в объектив фотографа. В 1980-х она сделала серию фотографий «Баллада о сексуальной зависимости», где одной из главных работ стал автопортрет «Нан через месяц после побоев».

Маргарет Бурк-Уайт





Первая в США женщина — военный корреспондент, которой разрешили работать на фронте, первая женщина — фотограф журнала Life, единственный иностранный фотограф, который находился в Москве во время нападения Германии — эпитеты «первая», «единственная», «уникальная», кажется, сопровождали американку Маргарет Бурк-Уайт (1904−1971) на протяжении всей жизни.

А сделанный ею портрет женщины в летной форме, стоящей возле бомбардировщика, висел чуть ли не в каждой казарме. Свидетелем настоящего ужаса Бурк-Уайт пришлось стать в конце войны, когда она документировала освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд, а затем трудового лагеря Лейпциг-Текла.

«Использование камеры давало некоторое облегчение. Она создавала небольшой барьер между мною и окружающим меня ужасом», — вспоминала потом фотограф. После окончания войны она издала книгу «Дорогая Родина, отдыхай спокойно» о своей работе военным корреспондентом. Позднее работала в Индии, Пакистане и Южной Африке.

Диана Арбус





Одна из самых влиятельных фотографов XX века, Диана Арбус (1923−1971) своей маргинальной эстетикой вдохновила немало кинематографистов, которые буквально цитировали ее фотографии в своих картинах (один из самых известных примеров — кадр из фильма Стэнли Кубрика «Сияние», воспроизводящий снимок Арбус «Близнецы»).

Она и сама черпала вдохновение в кино: огромное влияние на ее творчество оказала картина Тода Броунинга «Уродцы», снятая в 1932 году и до 1961 года запрещенная к показу. Участие в фильме людей с реальными физическими особенностями (микроцефалией, гирсутизмом, отсутствием конечностей) напугало первых зрителей и дало Арбус толчок к поэтизации маргинального мира.

Строя кадр по законам фэшн-съемки (Арбус долгое время сотрудничала с такими изданиями, как Esquire и Harper’s Bazaar), фотограф добивалась психологической глубины в портретах людей, оказавшихся вытесненными за рамки нормы, а в заурядных героях находила маргинальные черты.

Кэрол Гузи





Кэрол Гузи стала единственным журналистом, четырежды удостоенным Пулитцеровской премии, а всего в ее портфолио полтора десятка престижных наград. Фотограф получила их за фотографии косовских беженцев, сделанные в 1990-х, за освещение американской военной операции «Поддержка демократии», за серию репортажей о последствиях землетрясения на Гаити в 2010 году.

«Фотографы тратят много времени и сил на поиски правильного освещения. Но самый важный свет, который нужно увидеть и попытаться зафиксировать, — это сияние, исходящие из каждого человека», — говорила Гузи.

Она признавалась, что ее первое образование — она училась на медсестру — научило ее обращать внимание на человеческие страдания и боль.

Доротея Ланж





Доротея Ланж (1895−1965) — одна из важнейших представительниц документальной фотографии. Она была летописцем истории США первой половины XX века и оказала огромное влияние на развитие фотодокументалистики, а прославилась серией снимков о Великой депрессии.

Самый известный из них — «Мать-переселенка» 1936 года. Его героиня Флоренс Оуэнс Томпсон после смерти мужа вынуждена была переселиться в калифорнийский трудовой лагерь со своими семью детьми; пока она собирала овощи, ее дети охотились на птиц. Фото, на котором голодные дети прижимаются к изможденной матери, стало символом Великой депрессии.

Тина Модотти





Итальянка Тина Модотти (1896−1942) была бунтаркой-революционеркой, фотографом и актрисой. Вместе с родителями Модотти эмигрировала в США, когда ей было 17 лет, а затем вместе с фотографом Эдвардом Уэстоном отправилась в Мексику, где они устроили совместную выставку, пользовавшуюся огромной популярностью.

Именно там Модотти стала дружна с Фридой Кало, Диего Риверой, Альваро Сикейросом и вступила в Коммунистическую партию, однако по подозрению в подготовке покушения на президента Паскуаля Ортиса Рубио ее выдворили из страны.

Вместе с Уэстоном Модотти переехала в Германию, а затем в Советский Союз — выставка, прошедшая там, стала последней при ее жизни. По биографии Модотти поставлены несколько документальных и игровых фильмов, а также сериал с Моникой Беллуччи в главной роли. Манера фотосъемки Модотти формировалась в Мексике под руководством Уэстона, но в отличие от учителя пейзажам она предпочитала психологические портреты — с выверенной композицией и необычными сюжетами.

Вивиан Майер





Вивиан Майер (1926−2009) при жизни была известна как «Мэри Поппинс с фотоаппаратом»: она работала няней и, гуляя — одна в свой выходной или с воспитанниками, — снимала все, что видела на улицах. Ее фотографии стали известны широкой публике после того, как незадолго до смерти ее архив был продан на аукционе за неуплату аренды складской ячейки. 100 тысяч снимков, на которых запечатлена уличная жизнь 1960−1970-х, открыли миру самобытного фотографа с внимательным и чутким взглядом. До сих пор неизвестно, почему Майер не публиковала свои работы при жизни — то ли не верила в их значимость, то ли перестала верить, получив отказ, то ли приняла такое решение сознательно.

Энни Лейбовиц





Лейбовиц, прославившаяся своими работами для глянца, начинала со съемок демонстраций против войны во Вьетнаме. В ее портфолио есть и рекламные кампании, и групповые фото для разворотов Vanity Fair, но, пожалуй, наиболее известные — портреты, включая снимок, на котором обнаженный Джон Леннон обнимает Йоко Оно.

В 2000 году вышла книга «Женщины», для которой Лейбовиц сфотографировала героинь разных профессий, цвета кожи, вероисповедания. Ее соавтором, написавшим для книги эссе, стала Сьюзан Зонтаг.

Пожалуй, именно ее портреты стали самыми провокационными и одновременно пронзительными в портфолио Лейбовиц: фотограф документировала последние годы писательницы, умиравшей от лейкемии. В 2016 году Лейбовиц пригласили сделать съемку для календаря Pirelli — в результате впервые за всю историю календаря на его страницах появились не модели, а влиятельные женщины.