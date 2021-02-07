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Ингрида Шимоните: Каждый день литовцы поддерживают народ Беларуси

07.02.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ингрида Шимоните: Каждый день литовцы поддерживают народ Беларуси

  • 7.02.2021, 8:10
Ингрида Шимоните: Каждый день литовцы поддерживают народ Беларуси
Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы восхитилась мужественной борьбой белорусов.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните выразила солидарность с белорусами, которые борются за свободу и демократию в своей стране, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы восхищаемся преданностью и мужественной борьбой белорусов, которые выступают за свое право решать судьбу своей страны и у которых три основных требования: свободные выборы, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.

Поддержка других нарядов была решающей для Литвы, когда она возвращала себе независимость. Поэтому сегодня и каждого дня литовцы поддерживают народ Беларуси. Жыве Беларусь!», — сказала Шимоните в своем обращении.

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Премьер-министр Литвы восхитилась мужественной борьбой белорусов.
 
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