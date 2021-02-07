Источник материала: Хартия'97

Ингрида Шимоните: Каждый день литовцы поддерживают народ Беларуси 7.02.2021, 8:10

Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы восхитилась мужественной борьбой белорусов.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните выразила солидарность с белорусами, которые борются за свободу и демократию в своей стране, сообщает «Радыё Свабода» .

«Мы восхищаемся преданностью и мужественной борьбой белорусов, которые выступают за свое право решать судьбу своей страны и у которых три основных требования: свободные выборы, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.

Поддержка других нарядов была решающей для Литвы, когда она возвращала себе независимость. Поэтому сегодня и каждого дня литовцы поддерживают народ Беларуси. Жыве Беларусь!», — сказала Шимоните в своем обращении.

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