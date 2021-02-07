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Российские СМИ получили установку по поводу Всебелорусского собрания

07.02.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не секрет, что российские государственные СМИ, как и белорусские видят мир в соответствии с "руководящими указаниями".



 
В российские государственные СМИ дана установка о том, чтобы Всебелорусское народное собрание освещали позитивно и без критики, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Крайний вариант это максимально нейтрально.
 
 
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Не секрет, что российские государственные СМИ, как и белорусские видят мир в соответствии с "руководящими указаниями".
 
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