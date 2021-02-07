«Из реанимации — в ИВС». Как за «массовые беспорядки» судят подростков

Около двух тысяч уголовных дел возбуждено в Беларуси в отношении граждан за участие в акциях протеста после президентских выборов в августе 2020 года. Сотни сторонников перемен заявляли об избиениях и пытках в отделениях милиции или изоляторах. Уголовных дел на применявших насилие силовиков заведено ровно ноль.

Среди тех, кто оказался за решеткой, есть и несовершеннолетние. Они, по версии следователей, «организовали массовые беспорядки», участвовали в них, совершили «насилие в отношении милиции».

Naviny.by рассказывают истории двух подростков, которые вместо географии и литературы изучают тюремный фольклор и быт.

«Били электрошокером. Таблетки не дают, сказали — ты политический, сдохнешь»

Кто? Никита Золотарёв. 16 лет. Житель Гомеля. Учился в школе. Страдает эпилепсией. Задержан 11 августа. Более пяти месяцев сидит в СИЗО-3. Уголовное дело рассматривается в суде Железнодорожного района Гомеля.





За что? Обвиняется по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках); ч. 1 ст. 295-3 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ); ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

В компании со знакомыми был на акции протеста 10 августа в Гомеле. У кого-то из знакомых были «коктейли Молотова». Их не использовали, но бросили на асфальт, когда убегали от милиции. Никто физически не пострадал.

Позиция на следствии и суде. Никита не признал свою вину. На предварительном следствии и суде отказался давать показания. Но на одном из заседаний изменил свою позицию и рассказал свою версию событий 10 августа в Гомеле.

Его били в милиции? За судьбу подростка переживают его родители. Отец, Михаил Лапунов, рассказывает, что Никита после задержания 11 августа попал в реанимацию. По словам отца, Никиту избивали в милиции и бьют в СИЗО. Отец написал заявление в Следственный комитет, но следователи «не нашли подтверждения» словам Никиты. На суде подросток заявил, что его били электрошокером в СИЗО 29 декабря. А также «давали стул и заставляли держать его на вытянутых руках, раздевали и держали в клетке, где бетон, запрещали садиться или ложиться».





Что говорят родители. «Никиту задержали утром 11 августа. Хорошо, что это видели соседи и попросили у милиции разрешить ему одеться — а так бы в трусах и забрали. Хоть он несовершеннолетний, мать к нему пустили только около 17 часов. Он был это время без адвоката, без родителей, без психолога. Что там с ним вытворяли — не знаю. В тот же вечер он попал в реанимацию. Врачи в больнице спросили у Никиты — что с ним. Он рассказал, что его били… А на следующий день его прямо из реанимации забрали в ИВС.

У меня заявление еле приняли в Следственном комитете. Пришел ответ, что нет состава преступления. И на суде Никита говорил, что били в СИЗО, не давали таблетки. Говорили: “Ты политический, ты здесь сдохнешь”.

Я не юрист, но был на всех заседаниях, слушал каждое слово. Нет тут преступления за Никитой. Ремнем бы за такое — было бы достаточно. Но оправдать его не оправдают. По той причине, что он уже полгода в СИЗО. Кто за это ответит?» — рассказывает Михаил Лапунов.

Что говорит подросток на суде. Никита на первых заседаниях молчал. Но потом заговорил — и опроверг версию старших товарищей, которые проходят с ним по одному уголовному делу.

Один из них — Леонид Ковалев. Он утверждает, что «коктейли Молотова» принес в центр Гомеля 10 августа Дмитрий Корнеев — еще один фигурант дела. Корнеев хотел бросить их в милицию или в автозаки, утверждает Ковалев. Он говорит, что отговаривал Корнеева. Вместе с ними в тот вечер оказался и Никита Золотарёв — встретились в центре.

Дмитрий Корнеев же говорит, что «коктейли Молотова» принес Леонид Ковалев. Он представился им администратором группы в социальных сетях «ЧП Гомель» и предлагал бросить бутылки, чтобы снять эффектное видео для социальных сетей.

Никита Золотарёв заявил на суде, что дело было вообще не так. По словам подростка, «коктейли Молотова» принес на акцию протеста Дмитрий Корнеев. Он же планировал их использовать против милиции. Одну из бутылок Корнеев дал Никите. Подросток сказал, что не собирался ее использовать и выбросил, когда уходил домой.

Судебные заседания продолжаются.

«Я сказал, что бросил камень в автозак, чтобы привлечь аудиторию в Instagram»

В Жлобине также судят подростка.

Кто? Виталий Прохоров. 17 лет. Житель Жлобина. Учится в Славгородском профессиональном лицее № 3.





За что? «Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК), «насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника милиции» (ст. 364).

Согласно обвинению, Виталий Прохоров принимал участие в массовых беспорядках, вместе с другими выкрикивал лозунги, требовал от милиции отказаться исполнять свои полномочия, бросал камни и бутылки в сторону милиции. Такие действия участники акции совершали, по версии обвинения, «из-за озлобленности в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Позиция на следствии и суде. Виталий не признает себя виновным. Подросток подтвердил, что был 10 августа на месте протестных событий в Жлобине, но не участвовал в беспорядках. В тот вечер события в центре города снимал на видео местный блогер. В его запись попал и Виталий Прохоров. На записи подросток сказал, что бросил камень в автозак.

«Я это сказал, чтобы пропиариться, чтобы привлечь аудиторию на свою страницу в Instagram, а на самом деле я ничего не бросал», — пояснил на суде Прохоров.





Его били в милиции? Виталий утверждает, что его били при задержании вечером 11 августа. Это были люди в балаклавах, которые не представлялись. К парню не сразу вызвали родителей. Забрали подростка из милиции избитого. Мать отвела несовершеннолетнего на снятие побоев, написала заявление. Но «проверка приостановлена до получения результатов экспертизы».

Слушание уголовного дела продолжается.

Несовершеннолетних уже наказывали за «массовые беспорядки»

«Массовые беспорядки» были зафиксированы после выборов и в Мозыре. Под уголовное преследование также попали несовершеннолетние.

17-летние Юрий Мельченко и Сергей Лагун наказаны судом Мозырского района лишением свободы на один год каждый с отсрочкой исполнения приговора на один год. Приговор суда вынесен 30 ноября.

Согласно обвинению, несовершеннолетние участвовали в массовых беспорядках, бросали камни в автозак. На суде несовершеннолетние рассказывали, что в тот вечер, 11 августа, пришли на митинг из любопытства. Когда взрослые бросали камни в сторону милицейского автомобиля — тоже бросили. Было разбито лобовое стекло.

Как сообщал региональный информационный портал «Палеская вясна», в отношении Юрия Мельченко, по свидетельству его тёти, применялось насилие со стороны милиции после задержания: «Он был весь синий, даже черный — и бёдра, и ноги, и спина. Я несколько дней плакала от этого».

Заявлений в органы правопорядка по поводу избиения ни подросток, ни его тётя, являющаяся опекуном Юрия, не подавали.

Тем временем

В Гомеле вынесли приговор 15-летнему администратору телеграм-канала «Данные карателей Беларуси» — два года в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Подросток из Добруша, учащийся колледжа, создал канал, в котором публиковал информацию о силовиках Гомельской области. У канала было свыше 7,3 тыс. подписчиков. Кроме того, парень призывал перечислять ему пожертвования на развитие ТГ-канала.

По версии обвинения, полученные деньги — более 1,5 тыс. белорусских рублей и свыше 5 тыс. российских рублей — он потратил на свои нужды: купил одежду и скутер. Прокуратура потребовала, чтобы эти деньги были взысканы и направлены в доход государства.