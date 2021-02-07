Белорусы зарубежья обнародовали Декларацию солидарности

Декларация солидарности представлена на онлайн-конференции, организованной сообществом «Белорусы зарубежья». Участников приветствовали экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ряд политиков Евросоюза.





«Полгода назад белорусы проголосовали за перемены. Бывший президент проиграл, но отказался принять выбор народа и начал против него террор. Значит, он проиграл окончательно: белорусы никогда не признают власть, которая использует насилие и террор», — заявила Тихановская.

По ее мнению, белорусы доказали, что могут сами определять свою судьбу. Тихановская призвала поддержать тех, кто сейчас особенно страдает от репрессий: рабочих, которые участвуют в забастовках, врачей, книгоиздателей, политических заключенных, независимых журналистов, правозащитников. Политик заявила о необходимости санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти репрессии и фальсификацию выборов.

«Этим летом наш народ увидел свою силу и поверил в себя. Сейчас он проходит тяжелое, но необходимое испытание. Белорусы пишут свою историю, иногда слезами и кровью. Но это наша история, и мы пишем ее сами. Я уверена, что это история победы», — заявила экс-кандидат в президенты.

Каждый день в европейской стране Беларуси увеличивается количество политзаключенных, условия содержания в изоляторах являются пытками, сказал экс-дипломат, руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко.

«Мы читаем новости из Беларуси, как военные сводки, — сказал он. — И мы говорим не о серийных маньяках. Это происходит с людьми, которые отстаивают свое базовое право — право на свободу».

При этом, по словам Латушко, безнаказанным остается бизнес, который называют «кошельками режима», и чиновники, которые усиливают репрессии. «Необходимо вводить реальные жесткие персональные санкции», — заявил Латушко и подчеркнул, что в центре Европы строят концлагерь.

Политик призвал избегать любой легитимизации режима, к его политической изоляции, а также солидарности с белорусами.

«Свобода — это не просто слова, а тяжелое каждодневное сражение. Мы поддержали смелую борьбу белорусов, которые выступают в поддержку своих прав для того, чтобы определить судьбу своей родины и у которых три простых требования: свободные выборы, прекращение насилия и освобождение политзаключенных», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

ЕС считает белорусских граждан частью европейского сообщества, отметил депутат Европарламента от Австрии Лукас Мандль. Он подчеркнул, что граждане требуют свободных и честных выборов в кратчайшие сроки, освобождения политзаключенных, которых не может быть в современной Европе.

Россия — это не только Кремль, не только Владимир Путин, но еще и миллионы граждан, которые борются за свободу своей страны, заявил оппозиционный российский политик Владимир Рыжков. «Я верю, что историческое развитие неизбежно приведет к демократическим изменениям и в России, и в Беларуси — две наши страны вернутся на европейский путь развития», — сказал он.

В завершении конференции была представлена Декларация солидарности.

«Мы восхищаемся людьми в Беларуси, которые полны решимости мирно отстаивать свои права, выступают против фальсификации результатов выборов, против насилия и репрессий. Мы особенно ценим активное участие белорусских женщин, общую стойкость народа Беларуси, его приверженность правам человека, демократии и верховенству закона», — сказано в декларации.

Авторы документа осудили репрессии со стороны силовиков. Они также призвали к освобождению политических заключенных и задержанных по политическим мотивам, прекращению насилия и преследования мирных демонстрантов, диалогу для переговоров о мирной передаче власти и выходу из кризиса при посредничестве ОБСЕ, адресным санкциям, международному расследованию нарушений прав человека и восстановлению основных прав и свобод в стране, экономической поддержке демократической Беларуси.