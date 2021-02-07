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Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за $10 000 по курсу

07.02.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда Алексей и его супруга начали делать ремонт в своей трешке, у них на руках было всего $4000, а на свет только-только появился второй ребенок. Но ребята справились, большинство работ сделав своими руками. Этой историей мы продолжаем наш конкурс «Ремонт за копейку». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Итоги очередного этапа подведем уже в ближайшие дни. 

В 2018 году мы с женой и четырехлетней доченькой ожидали пополнение мужской составляющей нашей семьи. Мои родители проживают в Минске, где я и вырос, а супруга выросла в военном городке Боровка под Лепелем. О своих квадратных мерах мечтали давно, стояли в очереди в Минске как молодая семья (перед нами было 40 000 человек!). Потом плюнули и встали на очередь на родине жены — в красивом и живописном месте с двумя санаториями, окруженными сосновым лесом и множеством кристально чистых озер.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

В то время как раз планировался к постройке многоквартирный жилой дом в Боровке. Место его расположения и условия финансирования нас не устроили, и мы склонились к покупке «вторички». Заручившись поддержкой родственников, собрав все свои накопления и взяв кредит на приобретение жилья в «Беларусбанке» в размере 20 000 руб. (на тот момент это было примерно $10 000) на 20 лет под 13%, мы стали счастливыми обладателями собственной квартиры. Ура!

В итоге трехкомнатную квартиру на 4-м этаже пятиэтажки общей площадью 70 кв. м 1990 года постройки мы купили летом 2018 года за $25 000 по курсу (в Минске этих денег не хватило бы и на однушку). Данное событие совпало с рождением сына. Мы получили сразу два подарка от вселенной.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Сразу хочется отметить, что ранее ремонтами такого масштаба мы не занимались и отношения к ним не имели никакого. Я по специальности радиоинженер, а супруга — психолог.

Осенью мы начали ремонт, имея на него около $4000. Квартира досталась нам в том состоянии, когда после сдачи застройщиком и до момента покупки переклеивались только обои.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонтные работы я выполнял по вечерам, выходным и в отпусках. Практически все делал своими руками и при этом в первый раз в жизни. Сам не ожидал от себя такого, однако «глаза боятся, а руки делают». Считаю очень важным, просто необходимым разделять объемную задачу на ряд простейших последовательностей (дабы было не так страшно браться за работу). На каждом этапе просматривались различные статьи, форумы Onliner и видео из YouTube о том, как надо и как не надо, о ГОСТах, технических дизайнах и много чего еще. Среди прочих смотрел видео Алексея Земскова, Анны Беларуской, Рувима Бойко и многих других… Всех просто не перечесть!

На начальном этапе никаких документов, связанных с разрешениями производства ремонтных работ, не делали. Все соседи очень лояльно относились к шуму по вечерам и субботам, кроме тех, которые проживают под нами.

При получении первых претензий изучал правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 №399 и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории». Onliner вам в помощь!

Параллельно с изучением теории ремонта начал избавление от остатков старой мебели, встроенных шкафов из ДСП (они же межкомнатные перегородки), «кривущего» деревянного пола и старой стяжки на кухне и в коридоре.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Далее после просмотра роликов в интернете, исследования предложений и общения с замерщиками по вопросу установки пластиковых окон следовало первое решение о покупке и самостоятельной установке окон ПВХ. Использовал при монтаже предварительно сжатую уплотнительную ленту, ленту внутреннего применения на алюминиевой основе (пароизоляционную) и наружную влагоизоляционную ленту. Окна с подоконниками и отливами обошлись в 1471 руб., материалы для откосов — 268,18 руб.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Сэкономили на услугах установщиков, для которых главное — как можно быстрее и без «заморочек» установить окна и уехать домой. А вот диаграмма «быстро, качественно и недорого»:

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Дом в 1990 году строил стройбат и все делал очень интересно и «с изюминкой», особенно понравилась проводка! Она была обнаружена под деревянным полом, но, как оказалось, бóльшая ее часть принадлежала соседу под нами. Наш был лишь провод на немногочисленные розетки. А наши провода на освещение лежали, соответственно, на полу у соседей над нами, и добраться до них оказалось физически невозможно.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Перешерстив интернет и изучив мало-мальски тему, закупили материалы (розетки и выключатели «Симон», провода, гофру, изоленту, автоматы и прочее). Цена вопроса на начальном этапе составила 859,45 руб. Поговорив с несколькими электриками, узнав примерные расценки (а у электриков они на достойном уровне!) и увидев их отношение к своей работе, снова решил делать своими руками. Ввод в квартиру от счетчика сделал новый, проводку на розетки пустил по полу, а на освещение — по потолку.

Изначально хотел сделать сухую стяжку, но все-таки пришли к классической. Звонки местным мастерам не увенчались успехом. Люди на другом конце провода порой не могли сказать даже ориентировочную стоимость материалов из-за незнания цены одного мешка смеси! Доверия они не внушали все как один. Заключили договор с витебской фирмой, и в течение недели они справились с задачей. Не могу сказать, что был доволен качеством, потому что насмотришься в YouTube роликов об идеальном выполнении работ (в любой сфере ремонта), а потом ждешь «за недорого» того же. Однако был очень доволен тем, что ничего не нужно поднимать на 4-й этаж пешком и возиться одному долгое время.

200 мешков растворной смеси по 25 кг — 740 руб., 3,7 мешка керамзита по 40 литров — 296 руб., маяки, пленка, штукатурка, скотч, сварная сетка — 185 руб., доставка и разгрузка материалов — 300 руб. Итого расходы на материалы составили 1521,90 руб. и еще 1050 руб. отдали за работы по стяжке пола.

Всего — 2571,90 руб.

Очередной этап — штукатурка и шпатлевка стен. Делал не в уровень, а в плоскость: экономия должна быть экономной!

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Наружные стены — те, что с окнами, — решил спрятать за «фальшстенами» с эстетической целью. Это позволило избавиться от труб на всю длину стены, добиться корректного примыкания ламината и натяжного потолка. Да и в целом дом-то панельный, и, судя по отклеивающимся обоям и щелям на этих стенах, я подумал, что штукатурка там держаться не будет.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Также сделал межкомнатные перегородки из профиля, толстых листов фанеры и гипсокартона. Стена между коридором и санузлом при этом выносилась в сторону коридора на 15—20 см. На этом этапе очень важно сформировать правильные проемы для будущей установки дверей: ширина проема равна ширине дверного полотна + 10 сантиметров, высота — в зависимости от будущего напольного покрытия.

Далее был куплен керамогранит («кераминовский» «Ноттингем 7» — 17 кв. м по цене 30 руб./«квадрат». Вышло 530 рублей за кухню и часть коридора. К ней подобрали ламинат «Дуб Седан» от Egger немецкого производства. 52 «квадрата» купили за 1268,99 руб. и подложку тепофол — 54 «квадрата» стоили 97,20 руб.

В нашей деревне минимальная цена за укладку плитки составляет $10 по курсу при условии, что ее кладут на пол и он уже ровный. Берем все в свои руки (ведь на ровный пол положить проще всего) и пробуем свои силы. Экономия на 17 кв. м — 170$.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Мне понравилось, как получилось: сложного в этом ничего нет. Резал керамогранит болгаркой с алмазным диском. Далее фуговка швов и решение попробовать ванную комнату и туалет. Ведь смелости уже +10! Больше всего переживал за подготовку стен, а именно геометрию помещения. Выровняв часть стен, договорился с сантехником на монтаж пластиковых труб и перенос змеевика. За работу отдал примерно $110, за материалы — 210 рублей. Дальше ровняю стены, грунтую, делаю гидроизоляцию специальной мастикой и поверх нее кладу плитку. Вот что из этого вышло.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

С туалетом примерно та же история. Установил инсталляцию и приступил к плитке. На ванную, туалет и кухонный «фартук» со столешницей покупали:

  • «Кераминовский» «Манхэттен 1С», 13 «квадратов» по 23,48 руб. за кв. м — 308,54 руб.;
  • «Манхэттен 1Т» — 1,8 кв. м по 26,09 руб. за «квадрат» — 46,96 руб.;
  • «Нью-Йорк 1Т» — 6,48 кв. м по 28,07 руб. за «квадрат» — 181,89 руб.;
  • «Нью-Йорк 1П» — 0,96 кв. м по 27,12 руб. за «квадрат» — 26,04 руб.;
  • Панно «Нью-Йорк», 8 штук по 14,74 руб. за штуку — 117,92 руб.;
  • Бордюр «Соло 4», 10 штук по 6,99 руб. за штуку — 69,90 руб.

В сети «Альтагамма» покупали плитку под коричневое дерево Relax brown 5,5 кв. м по 47,54 руб. на 261,47 руб., плитку для «фартука» Statuario mat 2 «квадрата» за 150 руб., для столешницы Loft grey matt 2 «квадрата» за 40 руб. Также в «Керамине» покупали фугу для плитки. Ванна чугунная «Универсал» — 687 руб., умывальник и комплект инсталляции за 345,75 руб., змеевик «Маргроид»— 210 руб.

Долго размышлял о примыкании ламината к шкафу-купе и шкафа к натяжному потолку. От соседей узнал, что товарищи над нами частенько топили по два этажа подряд, поэтому хотелось сделать так, чтобы в случае чего (прикусил язык) можно было разобрать ламинат или произвести махинации с натяжным потолком, не затрагивая шкаф-купе.

Ранее один раз уже заказывал распил и собирал сам шкаф-купе у родителей, здесь был уверен, что все получится, но еще и кухню спроектировал, рассчитал и заказал в «Папе Карло». Проектировал и на листе бумаги, и в «скетчапе» всю квартиру рисовал, и в «Мастер-2» распил раскладывал, и еще где-то, не помню… Доставили до подъезда, замучился тягать по лестнице на 4-й этаж.

После того как купил кухню на «Барахолке» Onliner и скинул свои фотки с просьбой уточнить цену сборки «под ключ», получил такой ответ: «По стоимости кухни в этом исполнении ориентир — $1900—2000, столешка постформинг. Камень или керамогранит будет + $650—700».

Я делал столешницу из керамогранита, поэтому посчитал, что стоимость моей кухни была бы от $2550 до $2700. Далее подбиваю, сколько же я на нее потратил! Сами шкафчики вместе с фурнитурой — 1360 руб., фасады из глянцевого МДФ — 595 руб., плитка на столешницу покупалась вместе с плиткой в ванную комнату — 40 руб. Доставка распила и дверей-купе была бесплатной за счет большой стоимости заказа. Общая сумма за распил (на наполнение 2 шкафов-купе и кухни), фурнитура и двери-купе составила 2697,54 руб. Экономия налицо!

Крышку столешницы сделал из обычного ламинированного ДСП с 2-мм пластиковой кромкой (тот же ДСП, что и сами шкафчики). Ее ширина позволяла положить большой керамогранит шириной 60 сантиметров и длиной 1,2 метра от мойки до варочной панели. При этом у стены оставалась свободная часть столешницы для конструкции очередной «фальшпанели», за которой спрятались провода, подрозетники, газовые трубы. Угол плитки защитил скругленным алюминиевым профилем.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Плита газовая и электрический духовой шкаф «Гефест» плюс раковина Zorg — 931 руб. Натяжные потолки в трех комнатах, кухне и коридоре — 1300 руб. Две межкомнатные двери  с наличниками и доборами — 520 руб. Более 30 листов гипсокартона — более 400 руб. Входная дверь «Металлюкс» — 645 руб. с традиционной установкой своими руками. Обои обошлись практически в 1000 руб. Целая куча мелких наименований и расходных материалов, таких как мешки для мусора, шпателя, инструменты, уровни, круги отрезные, шуруповерт, смесители, перфоратор, саморезы и т. д. В итоге, собрав все чеки, включая бытовую технику на кухне, саму кухню, шкаф-купе, получили сумму в 20 000 белорусских рублей. Хотя все доставки и различная мелочовка уже учтены и курс доллара в течение двух лет тоже поменялся, мы накидываем сюда еще немного денег (вдруг что-то пропустили) и оцениваем итоговую цифру в $10 000.

В работе очень помогли недорогой простенький лазерный осепостроитель на треноге и китайский перфоратор с немецким названием «Кёльнер». Ремонт длился 2 года, потому как работы в основном проводились после работы, как я уже говорил. Кстати, прямолинейный рез плитки 60 на 30 см я делал обычным стеклорезом за 2 рубля! А изначально планировал купить плиткорез — чего только в YouTube не почерпнешь!

В 2020 году, осенью, мы отпраздновали новоселье. С собой в новую квартиру привезли стиральную машину, угловой диван в зал, комод, телевизор, детскую тахту и столы, стол на кухню (временно), двуспальную кровать в спальню, холодильник «Атлант».

Ремонт еще не закончен: нет плинтусов, трех межкомнатных дверей, потолков в ванной и туалете, люстры в коридоре, спальне, санузле, не готов балкон и многое другое. Декора также практически нет, но ведь и рассказываем мы здесь не столько про дизайн, сколько про экономию в ремонте. По итогу практически все получилось сделать самому, в этом и заключается наша экономия, хотя раньше и не сталкивался даже с такими вещами. Также хочу отметить, что закупались в основном в Минске, по месту в Лепеле высокие цены и скудный выбор.

Главное — целеустремленность, аккуратность, желание и тщательное планирование с изучением сути выполняемых работ, наличие свободного времени и, конечно, материальные средства. За мной никто ничего не переделывал. Сторонних специалистов нанимали для:

  • устройства стяжки пола;
  • натяжных потолков;
  • проведения сантехнических труб и подключения змеевика.

Сейчас наслаждаемся жизнью на «своей территории» и по мере возможностей продолжаем обустраивать свое гнездышко. Очень многому можно научиться сегодня в YouTube!

Сейчас наша квартира выглядит следующим образом:

Прихожая со шкафом-купе, но он пока без дверей.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Длинный пустоватый коридор.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Такой же зал.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Миниатюрная спальня.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Детская комната.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Санузел.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Кухня в бело-красном… цветах.

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за 000 по курсу

Жду от вас конструктивной критики, что и где я неправильно сделал, как сделал, почему так сделал и так далее. Готов ответить на вопросы в комментариях.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда Алексей и его супруга начали делать ремонт в своей трешке, у них на руках было всего $4000, а на свет только-только появился второй ребенок. Но ребята справились,...
 
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