Ремонт за копейку. Вот что можно сделать со старой трешкой за $10 000 по курсу

Источник материала: Onliner Когда Алексей и его супруга начали делать ремонт в своей трешке, у них на руках было всего $4000, а на свет только-только появился второй ребенок. Но ребята справились, большинство работ сделав своими руками. Этой историей мы продолжаем наш конкурс «Ремонт за копейку». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Итоги очередного этапа подведем уже в ближайшие дни.

В 2018 году мы с женой и четырехлетней доченькой ожидали пополнение мужской составляющей нашей семьи. Мои родители проживают в Минске, где я и вырос, а супруга выросла в военном городке Боровка под Лепелем. О своих квадратных мерах мечтали давно, стояли в очереди в Минске как молодая семья (перед нами было 40 000 человек!). Потом плюнули и встали на очередь на родине жены — в красивом и живописном месте с двумя санаториями, окруженными сосновым лесом и множеством кристально чистых озер.









В то время как раз планировался к постройке многоквартирный жилой дом в Боровке. Место его расположения и условия финансирования нас не устроили, и мы склонились к покупке «вторички». Заручившись поддержкой родственников, собрав все свои накопления и взяв кредит на приобретение жилья в «Беларусбанке» в размере 20 000 руб. (на тот момент это было примерно $10 000) на 20 лет под 13%, мы стали счастливыми обладателями собственной квартиры. Ура!

В итоге трехкомнатную квартиру на 4-м этаже пятиэтажки общей площадью 70 кв. м 1990 года постройки мы купили летом 2018 года за $25 000 по курсу (в Минске этих денег не хватило бы и на однушку). Данное событие совпало с рождением сына. Мы получили сразу два подарка от вселенной.









Сразу хочется отметить, что ранее ремонтами такого масштаба мы не занимались и отношения к ним не имели никакого. Я по специальности радиоинженер, а супруга — психолог.

Осенью мы начали ремонт, имея на него около $4000. Квартира досталась нам в том состоянии, когда после сдачи застройщиком и до момента покупки переклеивались только обои.





























Ремонтные работы я выполнял по вечерам, выходным и в отпусках. Практически все делал своими руками и при этом в первый раз в жизни. Сам не ожидал от себя такого, однако «глаза боятся, а руки делают». Считаю очень важным, просто необходимым разделять объемную задачу на ряд простейших последовательностей (дабы было не так страшно браться за работу). На каждом этапе просматривались различные статьи, форумы Onliner и видео из YouTube о том, как надо и как не надо, о ГОСТах, технических дизайнах и много чего еще. Среди прочих смотрел видео Алексея Земскова, Анны Беларуской, Рувима Бойко и многих других… Всех просто не перечесть!

На начальном этапе никаких документов, связанных с разрешениями производства ремонтных работ, не делали. Все соседи очень лояльно относились к шуму по вечерам и субботам, кроме тех, которые проживают под нами.

При получении первых претензий изучал правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 №399 и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории». Onliner вам в помощь!

Параллельно с изучением теории ремонта начал избавление от остатков старой мебели, встроенных шкафов из ДСП (они же межкомнатные перегородки), «кривущего» деревянного пола и старой стяжки на кухне и в коридоре.

















Далее после просмотра роликов в интернете, исследования предложений и общения с замерщиками по вопросу установки пластиковых окон следовало первое решение о покупке и самостоятельной установке окон ПВХ. Использовал при монтаже предварительно сжатую уплотнительную ленту, ленту внутреннего применения на алюминиевой основе (пароизоляционную) и наружную влагоизоляционную ленту. Окна с подоконниками и отливами обошлись в 1471 руб., материалы для откосов — 268,18 руб.





Сэкономили на услугах установщиков, для которых главное — как можно быстрее и без «заморочек» установить окна и уехать домой. А вот диаграмма «быстро, качественно и недорого»:





Дом в 1990 году строил стройбат и все делал очень интересно и «с изюминкой», особенно понравилась проводка! Она была обнаружена под деревянным полом, но, как оказалось, бóльшая ее часть принадлежала соседу под нами. Наш был лишь провод на немногочисленные розетки. А наши провода на освещение лежали, соответственно, на полу у соседей над нами, и добраться до них оказалось физически невозможно.





Перешерстив интернет и изучив мало-мальски тему, закупили материалы (розетки и выключатели «Симон», провода, гофру, изоленту, автоматы и прочее). Цена вопроса на начальном этапе составила 859,45 руб. Поговорив с несколькими электриками, узнав примерные расценки (а у электриков они на достойном уровне!) и увидев их отношение к своей работе, снова решил делать своими руками. Ввод в квартиру от счетчика сделал новый, проводку на розетки пустил по полу, а на освещение — по потолку.

Изначально хотел сделать сухую стяжку, но все-таки пришли к классической. Звонки местным мастерам не увенчались успехом. Люди на другом конце провода порой не могли сказать даже ориентировочную стоимость материалов из-за незнания цены одного мешка смеси! Доверия они не внушали все как один. Заключили договор с витебской фирмой, и в течение недели они справились с задачей. Не могу сказать, что был доволен качеством, потому что насмотришься в YouTube роликов об идеальном выполнении работ (в любой сфере ремонта), а потом ждешь «за недорого» того же. Однако был очень доволен тем, что ничего не нужно поднимать на 4-й этаж пешком и возиться одному долгое время.

200 мешков растворной смеси по 25 кг — 740 руб., 3,7 мешка керамзита по 40 литров — 296 руб., маяки, пленка, штукатурка, скотч, сварная сетка — 185 руб., доставка и разгрузка материалов — 300 руб. Итого расходы на материалы составили 1521,90 руб. и еще 1050 руб. отдали за работы по стяжке пола.

Всего — 2571,90 руб.

Очередной этап — штукатурка и шпатлевка стен. Делал не в уровень, а в плоскость: экономия должна быть экономной!





Наружные стены — те, что с окнами, — решил спрятать за «фальшстенами» с эстетической целью. Это позволило избавиться от труб на всю длину стены, добиться корректного примыкания ламината и натяжного потолка. Да и в целом дом-то панельный, и, судя по отклеивающимся обоям и щелям на этих стенах, я подумал, что штукатурка там держаться не будет.





Также сделал межкомнатные перегородки из профиля, толстых листов фанеры и гипсокартона. Стена между коридором и санузлом при этом выносилась в сторону коридора на 15—20 см. На этом этапе очень важно сформировать правильные проемы для будущей установки дверей: ширина проема равна ширине дверного полотна + 10 сантиметров, высота — в зависимости от будущего напольного покрытия.

Далее был куплен керамогранит («кераминовский» «Ноттингем 7» — 17 кв. м по цене 30 руб./«квадрат». Вышло 530 рублей за кухню и часть коридора. К ней подобрали ламинат «Дуб Седан» от Egger немецкого производства. 52 «квадрата» купили за 1268,99 руб. и подложку тепофол — 54 «квадрата» стоили 97,20 руб.

В нашей деревне минимальная цена за укладку плитки составляет $10 по курсу при условии, что ее кладут на пол и он уже ровный. Берем все в свои руки (ведь на ровный пол положить проще всего) и пробуем свои силы. Экономия на 17 кв. м — 170$.





Мне понравилось, как получилось: сложного в этом ничего нет. Резал керамогранит болгаркой с алмазным диском. Далее фуговка швов и решение попробовать ванную комнату и туалет. Ведь смелости уже +10! Больше всего переживал за подготовку стен, а именно геометрию помещения. Выровняв часть стен, договорился с сантехником на монтаж пластиковых труб и перенос змеевика. За работу отдал примерно $110, за материалы — 210 рублей. Дальше ровняю стены, грунтую, делаю гидроизоляцию специальной мастикой и поверх нее кладу плитку. Вот что из этого вышло.









С туалетом примерно та же история. Установил инсталляцию и приступил к плитке. На ванную, туалет и кухонный «фартук» со столешницей покупали:

«Кераминовский» «Манхэттен 1С», 13 «квадратов» по 23,48 руб. за кв. м — 308,54 руб.;

«Манхэттен 1Т» — 1,8 кв. м по 26,09 руб. за «квадрат» — 46,96 руб.;

«Нью-Йорк 1Т» — 6,48 кв. м по 28,07 руб. за «квадрат» — 181,89 руб.;

«Нью-Йорк 1П» — 0,96 кв. м по 27,12 руб. за «квадрат» — 26,04 руб.;

Панно «Нью-Йорк», 8 штук по 14,74 руб. за штуку — 117,92 руб.;

Бордюр «Соло 4», 10 штук по 6,99 руб. за штуку — 69,90 руб.

В сети «Альтагамма» покупали плитку под коричневое дерево Relax brown 5,5 кв. м по 47,54 руб. на 261,47 руб., плитку для «фартука» Statuario mat 2 «квадрата» за 150 руб., для столешницы Loft grey matt 2 «квадрата» за 40 руб. Также в «Керамине» покупали фугу для плитки. Ванна чугунная «Универсал» — 687 руб., умывальник и комплект инсталляции за 345,75 руб., змеевик «Маргроид»— 210 руб.

Долго размышлял о примыкании ламината к шкафу-купе и шкафа к натяжному потолку. От соседей узнал, что товарищи над нами частенько топили по два этажа подряд, поэтому хотелось сделать так, чтобы в случае чего (прикусил язык) можно было разобрать ламинат или произвести махинации с натяжным потолком, не затрагивая шкаф-купе.

Ранее один раз уже заказывал распил и собирал сам шкаф-купе у родителей, здесь был уверен, что все получится, но еще и кухню спроектировал, рассчитал и заказал в «Папе Карло». Проектировал и на листе бумаги, и в «скетчапе» всю квартиру рисовал, и в «Мастер-2» распил раскладывал, и еще где-то, не помню… Доставили до подъезда, замучился тягать по лестнице на 4-й этаж.

После того как купил кухню на «Барахолке» Onliner и скинул свои фотки с просьбой уточнить цену сборки «под ключ», получил такой ответ: «По стоимости кухни в этом исполнении ориентир — $1900—2000, столешка постформинг. Камень или керамогранит будет + $650—700».

Я делал столешницу из керамогранита, поэтому посчитал, что стоимость моей кухни была бы от $2550 до $2700. Далее подбиваю, сколько же я на нее потратил! Сами шкафчики вместе с фурнитурой — 1360 руб., фасады из глянцевого МДФ — 595 руб., плитка на столешницу покупалась вместе с плиткой в ванную комнату — 40 руб. Доставка распила и дверей-купе была бесплатной за счет большой стоимости заказа. Общая сумма за распил (на наполнение 2 шкафов-купе и кухни), фурнитура и двери-купе составила 2697,54 руб. Экономия налицо!

Крышку столешницы сделал из обычного ламинированного ДСП с 2-мм пластиковой кромкой (тот же ДСП, что и сами шкафчики). Ее ширина позволяла положить большой керамогранит шириной 60 сантиметров и длиной 1,2 метра от мойки до варочной панели. При этом у стены оставалась свободная часть столешницы для конструкции очередной «фальшпанели», за которой спрятались провода, подрозетники, газовые трубы. Угол плитки защитил скругленным алюминиевым профилем.

















Плита газовая и электрический духовой шкаф «Гефест» плюс раковина Zorg — 931 руб. Натяжные потолки в трех комнатах, кухне и коридоре — 1300 руб. Две межкомнатные двери с наличниками и доборами — 520 руб. Более 30 листов гипсокартона — более 400 руб. Входная дверь «Металлюкс» — 645 руб. с традиционной установкой своими руками. Обои обошлись практически в 1000 руб. Целая куча мелких наименований и расходных материалов, таких как мешки для мусора, шпателя, инструменты, уровни, круги отрезные, шуруповерт, смесители, перфоратор, саморезы и т. д. В итоге, собрав все чеки, включая бытовую технику на кухне, саму кухню, шкаф-купе, получили сумму в 20 000 белорусских рублей. Хотя все доставки и различная мелочовка уже учтены и курс доллара в течение двух лет тоже поменялся, мы накидываем сюда еще немного денег (вдруг что-то пропустили) и оцениваем итоговую цифру в $10 000.

В работе очень помогли недорогой простенький лазерный осепостроитель на треноге и китайский перфоратор с немецким названием «Кёльнер». Ремонт длился 2 года, потому как работы в основном проводились после работы, как я уже говорил. Кстати, прямолинейный рез плитки 60 на 30 см я делал обычным стеклорезом за 2 рубля! А изначально планировал купить плиткорез — чего только в YouTube не почерпнешь!

В 2020 году, осенью, мы отпраздновали новоселье. С собой в новую квартиру привезли стиральную машину, угловой диван в зал, комод, телевизор, детскую тахту и столы, стол на кухню (временно), двуспальную кровать в спальню, холодильник «Атлант».

Ремонт еще не закончен: нет плинтусов, трех межкомнатных дверей, потолков в ванной и туалете, люстры в коридоре, спальне, санузле, не готов балкон и многое другое. Декора также практически нет, но ведь и рассказываем мы здесь не столько про дизайн, сколько про экономию в ремонте. По итогу практически все получилось сделать самому, в этом и заключается наша экономия, хотя раньше и не сталкивался даже с такими вещами. Также хочу отметить, что закупались в основном в Минске, по месту в Лепеле высокие цены и скудный выбор.

Главное — целеустремленность, аккуратность, желание и тщательное планирование с изучением сути выполняемых работ, наличие свободного времени и, конечно, материальные средства. За мной никто ничего не переделывал. Сторонних специалистов нанимали для:

устройства стяжки пола;

натяжных потолков;

проведения сантехнических труб и подключения змеевика.

Сейчас наслаждаемся жизнью на «своей территории» и по мере возможностей продолжаем обустраивать свое гнездышко. Очень многому можно научиться сегодня в YouTube!

Сейчас наша квартира выглядит следующим образом:

Прихожая со шкафом-купе, но он пока без дверей.









Длинный пустоватый коридор.









Такой же зал.













Миниатюрная спальня.









Детская комната.









Санузел.













Кухня в бело-красном… цветах.









Жду от вас конструктивной критики, что и где я неправильно сделал, как сделал, почему так сделал и так далее. Готов ответить на вопросы в комментариях.