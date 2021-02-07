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PlayStation 5: что нравится и что раздражает в интерфейсе (видео)

07.02.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое поколение PlayStation порадовало графикой и озадачило некоторыми нюансами, которыми встречает интерфейс. Почему-то Sony убрала функции, которые отлично работали на PlayStation 4, а отдельные решения сделаны как минимум странно. При этом хватает и позитивных изменений. Об этом всем — смотрите в нашем видео с впечатлениями об интерфейсе.

Тезисно ситуация такая:

— Иконки стали намного меньше и смещены вверх, освободив пространство под обложку игры во весь экран, к ряду игр приводится их краткое описание. Это красиво, но непонятно, зачем нужно: если уж купили игру, значит, наверняка знаете, о чем она.

— Подменю «События», которое вызывается по нажатию кнопки PlayStation, сейчас видится довольно бесполезным. В играх для PlayStation 5 доступен быстрый переход на уровни для испытаний. А во всех остальных играх — просто список «Трофеев».

— Магазин PlayStation Store странно локализован: есть игры с загадочной пометкой «Только что объявлено», и такой статус у них уже по пару месяцев. А что реально неудобно — активная иконка всегда в верхнем ряду плитки. Из-за этого смещение курсора вниз сразу приводит к слайду экрана.

— Почему-то PlayStation 5 не умеет скачивать несколько игр или приложений одновременно. У PlayStation 4 такой проблемы не было.

— Нет ни папок, ни браузера. Опять же, в PlayStation 4 все это было.

— Появилась статистика по проведенному за играми времени. Но к ней много вопросов: местами она дает неправильную информацию. К примеру, в The Last of Us Part II откуда-то взялось 70 часов геймплея. Этого не может быть: игра была пройдена один раз, на нее ушло 25—30 часов, никак не больше.

— Много внимания уделено конфиденциальности и кастомизации, это большой плюс. Можно наглухо закрыться от других пользователей, сделать предустановки для всех игр.

В целом интерфейс ощущается действительно свежим и удобным. Но почему Sony убрала то, что отлично работало в PlayStation 4, — большой вопрос. Вероятно, ситуацию исправят обновлениями прошивки.

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Новое поколение PlayStation порадовало графикой и озадачило некоторыми нюансами, которыми встречает интерфейс. Почему-то Sony убрала функции, которые отлично работали на...
 
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