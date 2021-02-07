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Ангела Меркель призвала прекратить репрессии в Беларуси

07.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу, 6 февраля, выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода выходят на акции с требованием демократии и свободы, и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

"Власти рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - сказала Меркель.

Она напомнила, что уже сейчас Германия облегчила получение виз для преследуемых в Беларуси оппозиционеров и нуждающихся, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в этой стране.

Канцлер признала, что эти действия не позволят урегулировать конфликт в Беларуси "между правом и подавлением". "Решить этот конфликт извне невозможно. Но данная помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад", - подчеркнула Ангела Меркель.

Она вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, поскольку они, по ее словам, не были демократическими, свободными и справедливыми.

 
Теги: Минск
 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу, 6 февраля, выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода выходят на акции с...
 
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