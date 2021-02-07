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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 11,5 миллиарда долларов

07.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, за неделю выросла на 11,5 млрд долларов. Эти данные привел в субботу журнал Forbes, передает ТАСС.




Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло 184,3 млрд долларов. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%.

Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в 203 млрд долларов. Основной причиной увеличения его состояния в течение года стал рост капитализации Tesla. 

Как отмечает Forbes, Маск занимает первое место в списке 10 крупных предпринимателей из числа самых богатых людей мира, которые получили наибольшую прибыль в течение недели. Она оценивается суммарно в 74 млрд долларов. На втором месте в данном перечне основатель китайской платформы онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось за отчетный период на 10,7 млрд долларов в свете роста популярности платформы.
 
 
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Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, за неделю выросла на 11,5 млрд долларов. Эти...
 
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