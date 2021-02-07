Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети





















На кадре, сделанном зимой в лесу, некоторые пользователи увидели бегущую черную собаку. Однако другие юзеры сошлись во мнении, что это убегающий мужчина в черной одежде, запечатленный со спины.





"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", "Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", "Как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - спорят комментаторы.