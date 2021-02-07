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Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети
Источник материала: Партизан
Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети: пользователи начали дискутировать о том, кто изображен на снимке - пес или мужчина. На комментарии к публикации обратило внимание Daily Mail, пишет
На кадре, сделанном зимой в лесу, некоторые пользователи увидели бегущую черную собаку. Однако другие юзеры сошлись во мнении, что это убегающий мужчина в черной одежде, запечатленный со спины.
"Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", "Это поразительно! Я видела что угодно, но не пса", "Как тут вообще можно увидеть фигуру человека?" - спорят комментаторы.
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Оптическая иллюзия на фото с собакой вызвала споры в сети: пользователи начали дискутировать о том, кто изображен на снимке - пес или мужчина. На комментарии к...
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