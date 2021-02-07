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«Новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко»

07.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Андрей Почобут считает, что США сделали выразительный дипломатический жест.




Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелегитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты.

Мол, если нелегитимный, то какие грамоты… Как это грамотно можно совместить, показала недавно назначенный посол США Джули Фишер: она просто сначала встретилась со Светланой Тихановской.

Джули Фишер и Светлана Тихановская у места захоронения Кастуся Калиновского в Вильнюсе

Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:

1. Сделать вид, что ничего не случилось и таким образом создать прецедент, когда новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.

2. Скандалить, не принимая Джули Фишер.

Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла уже не будет.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Андрей Почобут считает, что США сделали выразительный дипломатический жест.
 
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