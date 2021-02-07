В РПЦ надеются на воссоединение со староверами













"С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой Русской церкви, потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы на старые обряды", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).





Он напомнил, что в системе РПЦ существуют единоверческие приходы, где богослужения совершают старым чином, крестятся двумя перстами, а не тремя, и где имя Иисуса Христа произносится с одним "и", как это требуется в старообрядчестве.





"То есть та причина, из-за которой в свое время возникло разделение, она сейчас устранена", - отметил митрополит, добавив, что, как часто бывало в истории, раскол возникает по одним причинам, а потом, когда уже две церковные структуры живут изолированно одна от другой, возникают и многие другие причины, которые препятствуют им воссоединиться.





"Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой Церкви", - заключил представитель Московского патриархата.





Старообрядчество, или древлеправославие, возникло в России в середине XVII века из-за предпринятой патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковной реформы, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой, в первую очередь Константинопольской. Не согласные с этой реформой ушли в раскол. На сегодня существует множество старообрядческих согласий, которые делятся на поповцев и беспоповцев. Самая крупная религиозная организация староверов - Русская православная старообрядческая церковь во главе с митрополитом Корнилием.





Напомним, что в Беларуси немало староверов. В свое время от преследований они бежали к нам из России.